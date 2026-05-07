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    愛爾麗針孔偷拍風波遍及全台各分店 經協調後併由新北檢偵辦

    2026/05/07 09:46 記者吳昇儒／台北報導
    新北地檢署昨日拘提集團總裁常如山等人，並聲請羈押。（記者王藝菘攝）

    新北地檢署昨日拘提集團總裁常如山等人，並聲請羈押。（記者王藝菘攝）

    愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，被控在店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，被害女子報警偵辦後，全台延燒。新北地檢署昨日拘提集團總裁常如山等人，並聲請羈押，而台北地檢署日前也接獲警政單位報請指揮，立案調查中。台北地檢署今指出，經協調後該案由新北地檢署主偵，將彙整相關資料，交由新北地檢署併案偵辦。

    因愛爾麗連鎖醫美分店遍及雙北、台中等地區，新北地檢署於5月3日啟動第一波搜索後，台北市警察局刑警大隊也報請台北地檢署指揮，立案釐清，與衛生單位一同進行稽查。

    新北地檢署昨發動第二波搜索，拘提集團總裁常如山、特助張元齡、設備商謝金亨，另約談總經理劉貞華與4名證人釐清案情。今日凌晨0時許，認定常如山等人涉犯無故攝錄性影像、竊錄他人身體隱私部位、拍攝兒少性影像與個人資料保護法等罪，因犯罪嫌疑重大，且有串、滅證之虞，聲押禁見常、張、謝共3人；劉女訊後500萬元交保並限制出境出海。

    台北地檢署今指出，經協調後案件將交由新北地檢署主偵，彙整相關資料後，交由新北地檢署併案偵辦。

    愛爾麗創辦人兼總裁常如山（圖中）、常的特助張元齡（圖右）及設備商謝金亨（圖圖左戴口罩者）訊後被聲押禁見。（記者王定傳攝）

    愛爾麗創辦人兼總裁常如山（圖中）、常的特助張元齡（圖右）及設備商謝金亨（圖圖左戴口罩者）訊後被聲押禁見。（記者王定傳攝）

    台北地檢署今指出，經協調後該案由新北地檢署主偵，將彙整相關資料，交由新北地檢署併案偵辦。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今指出，經協調後該案由新北地檢署主偵，將彙整相關資料，交由新北地檢署併案偵辦。（記者吳昇儒攝）

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