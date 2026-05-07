愛爾麗總裁常如山等3人聲押 法院定下午2:30開庭

愛爾麗醫美集團爆發針孔偷拍案，愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、針孔業者謝金亨（左）因涉嫌滅證，被檢方聲押禁見。（資料照）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，被控在店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭；新北地檢署今凌晨依涉「刑法」無故攝錄性影像罪嫌、無故竊錄他人身體隱私部位，及可處1年以上7年以下徒刑的「兒童及少年性剝削防制條例」拍攝兒少性影像，與個人資料保護法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串、滅證之虞，聲押禁見愛爾麗創辦人兼總裁常如山、特助張元齡、設備商謝金亨共3人，新北地院定於下午2時30分開庭審理決定是否羈押3人。

至於同案被告愛爾麗總經理劉貞華今晨訊後500萬元交保並限制出境出海，劉女交保後面對媒體詢問否認偷拍，聲稱有告知消費者，並無被害者；此外，愛爾麗新北4家分店負責人昨以證人身分接受檢方訊問，訊後請回。

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本案起因於，1名30歲的女性顧客5月1日前往愛爾麗板橋店做體雕療程時，發現店內疑似裝有煙霧偵測器針孔攝影機，除錄影存證、向警方報案，並在社群發文提醒大家小心；警方1日受理後即約談板橋店員工，3日搜索時發現監視器鏡頭雖存在，但主機不翼而飛，循線發現是謝男所為，遂緊急報請新北檢指揮偵辦。

檢警回溯發現，謝男1日疑受人指示，開車前往新北4分店、台北忠孝、站前、南京店、桃園店、台中文心、崇德共10家分店拆主機。

警方3日晚間在台中發現謝男行蹤，並在謝男車上及辦公室查扣愛爾麗濁水溪以北共10家分店監視器主機及部分針孔設備，但因板橋店主機已遭格式化，且尚須清查被害者身分並確認是否提告，檢方4日訊後先將謝男請回，經確認被害者身分確認提告，懷疑常如山等人為背後影武者，不僅知情、涉案，還疑似指示謝拆卸監視器主機滅證，有集體化犯罪嫌疑，昨拘提常等人到案，今訊後聲押常、張、謝共3人。

檢方呼籲，有查扣監視器相關各分店的被害人，如經警方聯繫，請配合確認並斟酌是否提出告訴；相關分店被害人亦可向警方洽詢是否有在監視器畫面保留區間內，並主動報案配合警方偵辦，以利進一步釐清案情。

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