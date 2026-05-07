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    首頁 > 社會

    又見毒駕攔檢不停衝撞員警 北市警連夜南下台中逮人送辦

    2026/05/07 09:29 記者邱俊福／台北報導
    警方逮捕萬姓男子到案。（記者邱俊福翻攝）

    警方逮捕萬姓男子到案。（記者邱俊福翻攝）

    又見毒駕攔查不停衝撞員警事件！39歲萬姓男子昨晚駕駛白色BMW轎車行經台北市中山區時，遇警攔檢，先假意停車，再加速衝出攔檢點，現場員警雖連開7槍制止，仍被竄逃；台北市警中山分局經漏夜追緝，6小時後在台中市萬男的住處，將他逮捕到案，於車內查獲K盤，經對其實施唾液快篩毒品檢驗，呈現K他命毒品陽性反應，已進一步採尿相驗，訊後將依妨害公務、傷害及毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，萬男昨晚駕車北上追討債務，晚間9時許行經北市中山區民族東路與建國北路口時，遇上保安警察大隊執行路檢勤務，對萬男示意停車受檢，萬男停車後遲遲不下車，還以要將車輛打直為由，要求員警遠離車輛，見員警不以理會，隨即加速衝撞逃逸，致攔查員警雙手及右膝擦挫傷，其他員警則連開7槍制止無效後，即通報線上警力全面攔截圍捕。

    警方經立即成立專案小組從逃逸路線，通報國道警察與台中市警局協助攔截圍捕，並調閱監視器及分析行車軌跡；今日凌晨3時許，警方前往萬男位於台中市東勢區住處查察，發現犯案車輛停放附近，車牌已被卸下，車身還留有多處彈孔，隨即登門逮人到案，並查扣已卸下車牌的犯案車輛。

    警方強調，將持續強力取締酒駕、毒駕及各項重大違規行為，對於危害社會治安及挑戰公權力之犯行，絕對依法嚴辦、絕不寬貸，呼籲民眾務必守法駕駛、拒絕酒毒駕，共同維護用路安全與社會秩序。

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    犯案車輛留有警方開槍的多處彈孔。（記者邱俊福翻攝）

    犯案車輛留有警方開槍的多處彈孔。（記者邱俊福翻攝）

    萬男拒攔檢衝撞員警逃逸。（記者邱俊福翻攝）

    萬男拒攔檢衝撞員警逃逸。（記者邱俊福翻攝）

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