緬籍男疑不滿同鄉索討機車維修費 持水果刀刺頸重傷落網

警方查扣水果刀。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和區華新街今天清晨6時許發生持刀砍人案，緬甸籍21歲李姓男子疑因不滿同鄉32歲李姓男子將機車弄壞，向其索賠時雙方爆發口角，李嫌盛怒之下持刀刺向李男，警、消獲報趕抵時，發現李男生命跡象微弱，送醫時一度沒有呼吸心跳，經急救後已恢復生命跡象，目前仍在急救中，而李嫌已被警方帶回偵辦。

中和警分局初步調查，緬甸籍32歲李嫌2019年持觀光簽證來台，但已逾期居留7年，平時以打零工維生，他與同鄉學生21歲李男在中和華新街租屋，而李嫌近期向李男借了機車使用時損壞，卻一直沒有賠償維修費用，雙方因此在租屋處爆發口角。

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據知，李嫌擔心遭到李男舉報其逾期居留身分，雙方爭執過程中，李嫌持水果刀刺向李男頸部，李男當場倒臥血泊之中，其他同居友人見狀後連忙報案，警消趕抵時，發現李男左側頸部有3公分刀傷，但意識不清、對痛有反應，隨即將其送往衛福部立雙和醫院搶救，送醫時李男一度失去呼吸心跳，經搶救後已恢復心跳，仍在急救中。

警方指出，到場時隨即將李嫌依現行犯逮捕，並帶回南勢派出所，將依殺人未遂罪嫌偵辦，至於詳細行兇動機仍在了解中。

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