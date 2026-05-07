為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    緬籍男疑不滿同鄉索討機車維修費 持水果刀刺頸重傷落網

    2026/05/07 09:25 記者陸運鋒／新北報導
    警方查扣水果刀。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣水果刀。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和區華新街今天清晨6時許發生持刀砍人案，緬甸籍21歲李姓男子疑因不滿同鄉32歲李姓男子將機車弄壞，向其索賠時雙方爆發口角，李嫌盛怒之下持刀刺向李男，警、消獲報趕抵時，發現李男生命跡象微弱，送醫時一度沒有呼吸心跳，經急救後已恢復生命跡象，目前仍在急救中，而李嫌已被警方帶回偵辦。

    中和警分局初步調查，緬甸籍32歲李嫌2019年持觀光簽證來台，但已逾期居留7年，平時以打零工維生，他與同鄉學生21歲李男在中和華新街租屋，而李嫌近期向李男借了機車使用時損壞，卻一直沒有賠償維修費用，雙方因此在租屋處爆發口角。

    據知，李嫌擔心遭到李男舉報其逾期居留身分，雙方爭執過程中，李嫌持水果刀刺向李男頸部，李男當場倒臥血泊之中，其他同居友人見狀後連忙報案，警消趕抵時，發現李男左側頸部有3公分刀傷，但意識不清、對痛有反應，隨即將其送往衛福部立雙和醫院搶救，送醫時李男一度失去呼吸心跳，經搶救後已恢復心跳，仍在急救中。

    警方指出，到場時隨即將李嫌依現行犯逮捕，並帶回南勢派出所，將依殺人未遂罪嫌偵辦，至於詳細行兇動機仍在了解中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播