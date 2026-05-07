高雄75歲婦人一天兩度走失 警方迅速尋獲助返家

高雄75歲婦人（右2）一天兩度走失，警方迅速尋獲助返家，八旬丈夫疲於奔波尋妻，也令警感動。（民眾提供）

高雄75歲徐姓婦人1天2度走失，找不到回家的路，鼓山分局旗津分駐所員警獲報協尋，幸好都能及時尋獲，通知家屬將她帶回家，83歲丈夫也疲於奔命找尋老妻，也令員警們動容。

鼓山分局今（7）日指出，旗津分駐所員警日前在同日內，2度尋獲同一名走失的婦人，徐姓老婦（75歲）當天出門未歸，員警巡邏行經中洲三路時，發現她獨自坐於公車候車亭，神情徬徨且無法清楚表達身分。

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警方見狀主動上前關心，因徐婦未攜帶手機且未佩戴愛心手環，經員警逐一訪查當地里民後，順利查明身分並通知其丈夫吳翁（83歲）到場了解，並將她帶回。

不料，同日晚間6時許，婦人又獨自外出未歸，丈夫吳男心急如焚地報案，表示妻子再次獨自外出不知去向，警方獲報後立即於徐婦住處周邊展開協尋，不到1小時內，白天處理該案的同一名員警在附近巷弄內，再次迅速尋獲徐婦，讓她平安返家。

鼓山分局呼籲，家中若有年長者，家屬應多加留意其日常起居與動向，盡量避免讓其獨自外出，提醒可為長者隨身配戴印有聯絡方式的資訊小卡或愛心手鍊，亦可透過鄰里互相協助看顧，以便警方或熱心民眾發現時，能在第一時間聯繫家屬，確保長者人身安全。

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