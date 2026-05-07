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    首頁 > 社會

    苗栗公館夜市周邊大亂鬥警逮11人 球棒、摺疊刀全查扣

    2026/05/07 08:14 記者彭健禮／苗栗報導
    警方查扣涉案球棒、手機及摺疊刀等。（警方提供）

    警方查扣涉案球棒、手機及摺疊刀等。（警方提供）

    苗栗縣公館鄉夜市周邊上月底爆發聚眾鬥毆事件，引發民眾驚恐，警方報請檢方指揮偵辦，循線將2派11人拘提到案，全案依違反刑法妨害秩序、傷害等罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

    苗栗警分局今（7）日表示，該聚眾鬥毆事件發生於4月28日，地點位於公館鄉夜市周邊，分局當下獲報後，立即派遣警力到場，惟涉嫌人士已散去。

    該事件引發民眾驚恐，警方不敢大意，經調閱民宅及周遭監視器，鎖定涉案對象並報請苗栗地檢署檢察官石東超指揮偵辦，結合警察局刑警大隊及大湖警分局持拘票、搜索票兵分多路執行查緝，將分別以黃姓、謝姓為首的兩派嫌疑人11名拘提到案，並查扣涉案球棒、手機及摺疊刀等。

    據警方了解，這次事件係疑因協商債務未果，黃嫌揪眾到謝嫌住處談判，謝嫌見狀通知友人到場助陣，雙方一言不合，爆發大亂鬥；其中，黃嫌這一派有2人遭打得鼻青臉腫。

    苗栗警分局呼籲，民眾遇有債務糾紛，應冷靜處理，循正當管道溝通或尋求法律協助，切莫因一時衝動而有脫序、不理性行為，並強調警方對於危害公共秩序之行為，絕對採取「零容忍」的態度，必將嚴正執法，以維護社會安寧與民眾安全。

    警方循線將2派11人拘提到案，全案依違反刑法妨害秩序、傷害等罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。（圖由警方提供）

    警方循線將2派11人拘提到案，全案依違反刑法妨害秩序、傷害等罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。（圖由警方提供）

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