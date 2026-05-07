板橋犬隻遭水果刀刺傷 飼主同居男友涉攻擊移送偵辦

新北板橋中正路受傷犬隻已被安置在板橋動物之家，等待有緣人領養。（新北市動保處提供）

新北市政動物保護防疫處日前接獲板橋派出所通報，板橋區中正路一處民宅發生犬隻受傷案件，動保處指出，獲報後即刻派員前往，發現犬隻前肢有明顯傷口，經查為犬隻遭到飼主同居男友以水果刀傷害，當事人供稱為遭狗咬傷後情緒失控而攻擊。

動保處指出，以暴力方式對待動物均屬違法行為，此案函請板橋分局移送地方檢察署偵辦，犬隻飼主列入飼養黑名單，終身不得認養犬貓，犬隻則安置於板橋動物之家，已經康復，開放認養。

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動保處說，當事人表示，案發當日與飼主返家後，想為犬隻覆蓋毛毯，卻遭咬傷手腕，隨後持曬衣桿驅趕過程中再度被咬，當事人於清洗傷口期間與犬隻互動時情緒失控，因此隨手拿水果刀攻擊，造成狗前肢受傷；當事人持刀傷狗已涉及刑事責任，已函請板橋分局移送地檢署偵辦，犬隻飼主與同居男友未善盡照顧犬隻責任，依照動物保護法第5條、第33條之1規定，已將狗沒收，飼主列入不得飼養犬貓名單，並須接受動物保護講習。

動保處指出，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；另依同法第25條規定，故意傷害動物致其肢體嚴重損傷或功能喪失者，最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

動保處補充，如有發現疑似虐待、傷害寵物等情形，可通報1999市政專線或撥打1959動物保護專線，或使用可使用「新北市動保即時通」App平台；任何涉嫌違反動物保護法案件，動保處將持續與警察機關通力合作，保障動物基本生命權。

新北板橋中正路受傷犬隻已被安置在板橋動物之家，等待有緣人領養。（新北市動保處提供）

新北板橋中正路受傷犬隻已被安置在板橋動物之家，等待有緣人領養。（新北市動保處提供）

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