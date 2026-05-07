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    首頁 > 社會

    高雄通緝犯深夜毒駕連環撞釀3傷 搜出毒品法辦

    2026/05/07 06:18 記者黃良傑／高雄報導
    高雄通緝犯顏男毒駕，深夜連環追撞釀3傷，搜出毒品法辦。（民眾提供）

    高雄通緝犯顏男毒駕，深夜連環追撞釀3傷，搜出毒品法辦。（民眾提供）

    高雄市三民區金山路口昨（6）日深夜23時35分發生車禍，顏姓男子（31歲）駕駛轎車直行金鼎路，因未保持安全距離追撞前方停等紅燈的機車，肇事逃逸又追撞前方的轎車，共造成3人受傷，警方從顏男隨身包內查獲毒品，查出他毒駕肇禍。

    金鼎路與金山路口昨晚發生車禍，顏男駕駛白色轎車直行金鼎路（西向東），因未保持安全距離，先追撞前方停等紅燈的陳姓機車騎士（37歲）。

    肇事後繼續行駛至金鼎路與金鼎路120巷口，再追撞停等紅燈由蔡男（28歲）駕駛的轎車，造成陳姓騎士手腳擦挫傷，蔡姓駕駛及乘客徐女擦挫傷，徐女經送醫救治後已無大礙。

    三民二分局獲報到場處理時，當場查獲顏男持有第二級毒品安非他命1包（毛重19.4公克）、第二級毒品依托咪酯菸彈2顆及依托咪酯補充液1罐（毛重57.5公克），經使用毒品唾液快篩試劑進行檢測，結果呈現二級毒品依託咪脂、甲基安非他命陽性反應，顯示確有施用毒品後駕車情形。

    顏男依違反毒品危害防制條例、毒駕及肇事逃逸案辦理，警方還查出顏男為高雄地檢署及橋頭地檢署發佈的通緝犯，依法解送高雄地檢署及橋頭地檢署歸案。

    警方分別對3方駕駛、騎士酒測，酒測值皆為零，初步研判顏男駕駛車輛不依規定保持前、後車距離、違規闖紅燈、無照駕駛且肇事後未停留現場逕行離去，並有毒駕情形，違反多項道路交通管理處罰條例，最高可處新臺幣19萬5600元，當場移置保管該汽車、扣繳牌照並吊銷其駕駛執照，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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    警方將肇逃顏男壓制，搜出毒品查出毒駕。（民眾提供）

    警方將肇逃顏男壓制，搜出毒品查出毒駕。（民眾提供）

    高雄通緝犯顏男毒駕，深夜連環追撞釀3傷，被搜出毒品法辦。（民眾提供）

    高雄通緝犯顏男毒駕，深夜連環追撞釀3傷，被搜出毒品法辦。（民眾提供）

    警方在顏男身上查獲毒品。（民眾提供）

    警方在顏男身上查獲毒品。（民眾提供）

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