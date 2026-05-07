名叫「佛祖」卻當賊！偷捐款箱1067元被逮 判拘役50日

彰化縣1位名叫「○○○佛祖」的男子，日前竊取創世基金會捐款箱，得手1067元。其荒謬行徑連法官也搖頭，依竊盜罪判處拘役50日。（記者陳冠備攝）

彰化縣1位名叫「○○○佛祖」的男子，平時沒有展現濟世助人的精神，反而動起歪腦筋，竊取創世基金會的捐款箱，得手1067元並全部花掉，最後遭警方逮捕。彰化地院審理，法官對男子的荒唐也搖頭，依竊盜罪判處拘役50日。

判決書指出，去年6月11日下午10時許，這名「佛祖」男子騎腳踏車行經彰化市一家餐飲店時，見櫃台擺放兩個創世基金會捐款箱，竟一時起貪念，趁店家不注意時直接將捐款箱偷走。

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男子事後拆開捐款箱，取得裡頭1067元善款，隨後將現金存入自己名下的中華郵政帳戶，再陸續花用殆盡。直到店家發現捐款箱失竊報警，警方調閱監視器畫面後，才循線將他查獲送辦。

法官審理發現，這位「佛祖」男子，過去曾因施用毒品案件遭判刑，本應記取教訓，卻再度涉犯竊盜罪。法官認為，他對刑罰反應力薄弱、法治觀念淡薄，但考量犯案過程未使用暴力，且犯後坦承犯行，手段尚屬平和，因此依竊盜罪判處拘役50日。

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