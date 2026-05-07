廟會引爆炸彈釀29傷！冷血男無期徒刑逆轉改判28年

趙偉志2023年時在嘉義廟會引爆炸彈，釀29傷。因難證製彈當下即具傷人意圖，二審撤銷無期徒刑，改依製造爆裂物等罪判處28年。（民眾提供）

2023年嘉義金虎爺廟會時，趙偉志放自製炸彈，引起爆炸後釀29傷，一審判處無期徒刑。高等法院台南分院則認定，無法證明趙男「製造炸彈當下」就有犯罪意圖，因此改依非法製造爆裂物，合併判處有期徒刑28年。

檢方指控，趙男一家五口家境窘迫，一度跟孩子住在網咖，甚至在犯案前曾搜尋許多炸彈客犯案的過程，並在租屋處以化工原料調配高爆藥，裝入鐵盒與無孔鋼珠製成爆裂物。案發當晚，他將爆裂物攜至人潮眾多的廟會，放置於舞台區附近，退至遠處以遙控器引爆，強大威力致鐵片四射，造成現場29位民眾受傷。

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一審時，法官認定趙男是為了報復社會，所以策畫這件炸彈案，法官以槍砲彈藥刀械管制條例的第7條、第3項規定來處法，這條規定是指，如果是為了犯罪而製造炸彈，那就會面臨無期徒刑到死刑的處罰，也因此在一審時趙男被判處無期徒刑。

律師洪銘憲辯護，檢察官必須先提出明確的證據，證明趙男在動手做炸彈的那一刻，就已經想好要拿去哪裡引爆傷人，如果沒有直接證據，就不符合槍砲彈藥刀械管制條例對「為了犯罪而製造」的規定，也有可能趙男一開始只是單純把炸彈做出來，後來才臨時起意帶去會場引爆。

二審法官審理指出，趙男自學生時期就喜歡做爆裂物，但依現有事證，無法嚴格證明他在「製造這顆炸彈的當下」就想引爆傷人，既然無法證明他做炸彈的是為了攻擊，就不能用最重會判死刑或無期的重罪來定罪，但他惡性重大，依未經許可製造爆裂物罪判處14年徒刑，另依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判處18年徒刑，合併定應執行有期徒刑28年，併科罰金30萬元。

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