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    愛爾麗診所藏針孔　總裁常如山、廠商等3人聲押禁見

    2026/05/07 01:36 中央社

    愛爾麗診所新北板橋店被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機，新北檢警昨天帶回總裁常如山等8人，漏夜複訊後今凌晨依無故攝錄性影像等罪，聲押禁見常如山、張姓特助及謝姓廠商。

    新北檢警6日兵分多路搜索愛爾麗診所板橋、新莊、林口、永和4間分店，並拘提愛爾麗集團總裁常如山、張姓特助及謝姓廠商，集團劉姓總經理也列為被告自行到案，另約談4名分店店長到案說明。

    檢察官漏夜複訊後，認常如山、張姓特助及謝姓廠商及劉姓總經理4人涉犯刑法無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像，及個人資料保護法等罪嫌。

    檢方指出，常如山、張姓特助及謝姓廠商犯嫌重大，有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見。劉姓總經理則尚無羈押必要，諭知新台幣500萬元交保並限制出境出海。

    全案源於，一名女網友指1日前往愛爾麗診所板橋店診療間進行體雕，在診療間換衣服時，發現天花板角落不明裝置疑藏有攝影鏡頭。診所人員稱是煙霧偵測器，女子報警後，警方到場拆開確認裝置內有攝影機。

    新北地檢署指揮海山分局、婦幼隊發動搜索，循線追查發現謝姓廠商疑似受指示，將中部以北10間分店的監視器主機拆除滅證。檢方查扣板橋店、新莊店、永和店、林口店、忠孝店、站前店、南京店、桃園店、台中文心店、台中崇德店等分店的偽裝式監視器主機及鏡頭等物，清查發現疑似多人受害，目前已有7名被害者完成報案。

    檢方也呼籲各分店被害人，若經警方聯繫，請配合確認並斟酌是否提出告訴，也可向警方洽詢是否有在監視器畫面的保留區間內，並主動報案配合警方偵辦，進一步釐清案情。（編輯：陳正健）1150507

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