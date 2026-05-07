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    瓦解詐騙洗錢鏈》空殼貿易公司「順發成功」涉洗錢10億 8人聲押

    2026/05/07 00:26 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    順發成功公司負責人周文傑（後右2）。（記者吳昇儒攝）

    順發成功公司負責人周文傑（後右2）。（記者吳昇儒攝）

    順發成功國際貿易公司涉嫌透過境外公司，以假交易協助詐團及非法博弈業者將不法所得轉匯海外，僅1年內經手金額逾10億元，且原資本額僅20萬元，卻在2週內增資至450萬元，疑藉此擴大交易及匯兌額度。台北地檢署6日指揮刑事局兵分14路搜索，拘提負責人周文傑等12人到案。檢方複訊後，認周等8人涉犯重大，向法院聲請羈押禁見；另洪男30萬元、陳女20萬元交保，其餘2人請回。

    北檢兵分14路搜索

    檢警調查詐團金流時，發現包括鑫益、衍成工程行、醫康美慧等至少10家公司，均將款項匯入順發成功國際貿易公司帳戶。該公司疑利用法人與公司行號可進行大額金流往來，專門替詐騙集團及線上博弈業者進行洗錢，且原資本額僅20萬元，卻在2週內增資至450萬元，疑藉此擴大交易及匯兌額度。

    檢警追查，順發成功收受大額資金後，先以人員分批提領方式將資金轉為現金流，再以假合約形式進行包裝，辦理外匯匯出至境外帳戶，形成多層金流斷點以規避追查。據統計，該公司成立1年間洗錢規模已超過10億元，顯示其規避金融機構防制洗錢機制的運作模式。

    北檢5日指揮刑事局兵分14路前往順發成功公司等處所進行搜索，並拘提包含負責人周文傑、醫康美慧公司吳姓負責人及相關空殼公司人員等共12名被告到案，全案將朝詐欺、洗錢及組織犯罪防制條例等罪嫌方向偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    檢警昨拘提負責人周文傑、醫康美慧公司負責人吳衡毅及相關空殼公司人員等共12名被告到案。（記者吳昇儒攝）

    檢警昨拘提負責人周文傑、醫康美慧公司負責人吳衡毅及相關空殼公司人員等共12名被告到案。（記者吳昇儒攝）

    檢警昨拘提負責人周文傑、醫康美慧公司負責人吳衡毅及相關空殼公司人員等共12名被告到案。（記者吳昇儒攝）

    檢警昨拘提負責人周文傑、醫康美慧公司負責人吳衡毅及相關空殼公司人員等共12名被告到案。（記者吳昇儒攝）

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