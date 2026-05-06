為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    消費女警車禍悲劇 AI變造肇事者影片吸「仇恨」流量

    2026/05/06 22:41 記者王捷／台南報導
    有網友疑似為了吸引流量，以AI變造影片，警三分局證實影片破綻重重，呼籲切勿轉傳。（記者王捷翻攝）

    有網友疑似為了吸引流量，以AI變造影片，警三分局證實影片破綻重重，呼籲切勿轉傳。（記者王捷翻攝）

    上個月台南女警鄭詠心遭撞擊身亡，但近日網路流傳一段AI變造影片，內容是肇事的戴姓女大生反覆查看機車損壞的影片，網友懷疑是消費悲劇，藉此吸仇恨流量。警三分局表示，該影片並非監視器畫面，呼籲民眾切勿轉傳，但目前也未接獲戴女報案。

    經過變造的影片內容，監視器畫面作為基礎改編，假造影片中戴女仔細檢視自己機車的毀損狀況，有網友覺得不可取，懷疑該帳號借AI影片吸引仇恨流量。警三分局證實，因這段影片解析度清晰，與原本存查的監視器不符，可能是利用AI技術刻意生成，並非案發現場的原始影像。

    但是，這段AI變造影片吸引許多網友群起圍攻，有網友從戴女機車型號的細節發現疑點，另外變造影片中的戴女走路姿勢不自然，還會「雙腳打結」，戴女案發時腳上穿的紅色漆皮鞋也變成黑色。PO出變造影片的帳號最近才成立，而帳號內的PO文都是改編新聞的聳動圖卡，並用這些新聞來吸引流量。

    三分局指出，案發現場的監視畫面受限於焦距與光線，沒有這麼清楚，如果惡意透過合成技術製造假訊息、或是影響他人名譽，可能違反個資法或妨害名譽，目前未接獲戴女提出告訴，此類假影片也有干擾秩序的疑慮，這起事故造成女警發生憾事，呼籲網友尊重司法調查程序，勿成假訊息傳播者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播