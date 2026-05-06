消費女警車禍悲劇 AI變造肇事者影片吸「仇恨」流量

有網友疑似為了吸引流量，以AI變造影片，警三分局證實影片破綻重重，呼籲切勿轉傳。（記者王捷翻攝）

上個月台南女警鄭詠心遭撞擊身亡，但近日網路流傳一段AI變造影片，內容是肇事的戴姓女大生反覆查看機車損壞的影片，網友懷疑是消費悲劇，藉此吸仇恨流量。警三分局表示，該影片並非監視器畫面，呼籲民眾切勿轉傳，但目前也未接獲戴女報案。

經過變造的影片內容，監視器畫面作為基礎改編，假造影片中戴女仔細檢視自己機車的毀損狀況，有網友覺得不可取，懷疑該帳號借AI影片吸引仇恨流量。警三分局證實，因這段影片解析度清晰，與原本存查的監視器不符，可能是利用AI技術刻意生成，並非案發現場的原始影像。

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但是，這段AI變造影片吸引許多網友群起圍攻，有網友從戴女機車型號的細節發現疑點，另外變造影片中的戴女走路姿勢不自然，還會「雙腳打結」，戴女案發時腳上穿的紅色漆皮鞋也變成黑色。PO出變造影片的帳號最近才成立，而帳號內的PO文都是改編新聞的聳動圖卡，並用這些新聞來吸引流量。

三分局指出，案發現場的監視畫面受限於焦距與光線，沒有這麼清楚，如果惡意透過合成技術製造假訊息、或是影響他人名譽，可能違反個資法或妨害名譽，目前未接獲戴女提出告訴，此類假影片也有干擾秩序的疑慮，這起事故造成女警發生憾事，呼籲網友尊重司法調查程序，勿成假訊息傳播者。

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