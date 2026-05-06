宜蘭冬山河自行車道開出首張罰單！汽機車闖入最高罰1800元

宜縣冬山河堤頂等多條自行車道，公告禁止汽機車進入，違反規定最高可罰1800元。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府2年多前將冬山河堤頂等多條自行車道，納入道路交通管理處罰條例適用範圍，並設置公告禁止汽機車進入，勸導期過後，今天（6日）會同警方在冬山河堤頂自行車道開出首張罰單，最高可處1800元罰鍰。

宜蘭縣政府指出，為確保運動休閒及騎乘自行車民眾安全，改善汽機車闖入自行車道亂象，2024年2月10日起，把冬山河堤頂、羅東溪右岸、蘭陽溪堤頂、宜蘭河堤頂、猴洞溪堤頂、得子口溪右岸堤頂及宜蘭市鐵路高架下自行車道，納入道路交通管理處罰條例適用範圍，若有汽機車違規進入，可依違反道路交通管理處罰條例規定，處900元以上1800元以下罰鍰。

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縣府工旅處表示，公告至今派員勸導，仍有汽機車闖入自行車道情形，造成運動休閒者、自行車騎士安全疑慮，今天會同宜蘭縣警局到冬山河堤頂自行車道稽查，發現機車騎士騎進自行車道，警方當場製單舉發。

工旅處說，冬山河堤頂等自行車道，主要提供遊客步行或騎乘自行車使用，禁止汽機車進入，工旅處將會同警方持續執法，呼籲大家遵守規定，以免受罰。

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