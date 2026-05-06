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    屏東瑪家草泥馬瀑布婦溺水亡！5天內兩起 上次是獅王瀑布

    2026/05/06 22:27 記者陳彥廷／屏東報導
    婦人在屏東瑪家草泥馬瀑布溺水，屏東縣消防局出動9車22人救援。（消防局提供）

    婦人在屏東瑪家草泥馬瀑布溺水，屏東縣消防局出動9車22人救援。（消防局提供）

    天氣漸熱，國境之南海邊、山區瀑布出現戲水人潮，屏東瑪家鄉草泥馬瀑布今天下午有人溺水，短短5天兩起瀑布溺水意外。

    屏東縣消防局指出，今天下午1點44分接獲110轉報，有民眾於瑪家鄉草泥馬瀑布疑似溺水，請求協助，立即出動瑪家、三地門、長治分隊、特搜大隊及第一大隊共9車22人趕往現場救援，由特搜大隊副大隊長鄭維勛現場指揮。

    消防局人員下午3點20分確認溺者位置接近救援，3點32分回報已將年約61歲女性溺者拉上岸，但已無生命徵象，搜救人員合力搬運到救護車停車處，傍點6點由瑪家救護車送往龍泉榮民醫院急救。

    瑪家鄉數個瀑布長期被視為消暑景點，但不僅易侵犯原住民族聖地，更易因潛藏的安全風險溺水；5月1日下午才有25歲男子在「獅王」瀑布溺水，時隔5天，換草泥馬瀑布發生憾事。

    夏季到來，民眾親水活動頻率增加，屏東縣政府消防局提醒民眾，從事水域活動時務必提高安全意識，避免進入野溪、河川、瀑布、深潭及海岸等高風險水域，應選擇具備救生員及完善防護設施的合法場域，以確保人身安全。

    搜救人員合力救出溺水婦人，送醫搶救。（屏東縣消防局提供）

    搜救人員合力救出溺水婦人，送醫搶救。（屏東縣消防局提供）

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