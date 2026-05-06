趁7歲女童落單撫摸私處 南部家扶志工強制猥褻判3年5月

南部家扶李姓志工在某辦公大樓猥褻女童，被高雄高分院判刑3年5月。（情境照）

南部家扶基金會驚傳志工猥褻女童案！曾任保全的李姓男子在基金會某辦公大樓，涉嫌撫摸女童私處，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處有期徒刑3年5月。

據了解，2023年5月21日上午，甲女到南部某家扶基金會辦公大樓後，自己去上才藝課程，把7歲大女兒A女留在沙發區，遭李姓志工撫摸私處，案經甲女向轄區警方報案後，員警傳喚他到案說明，並依涉嫌強制猥褻罪，函送地檢署偵查、起訴。

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李男辯稱，當時要A女把坐在屁股下方的被子拿出來蓋，才坐到她跟前談話，完全沒有肢體接觸，否認犯行。他的辯護律師則說，監視器影像沒有攝得2人接觸的畫面，除A女向母親傾訴時有哭泣外，並無其他遭受侵害後的典型創傷反應。A女則說，案發當時穿短的牛仔褲坐在沙發上看手機，不認識的李男卻把手伸進去裡面，之前也未看過他。

地院開庭調查後，認為李男所辯不足採信，依強制猥褻罪，判處有期徒刑3年半，他不服上訴，高雄高分院仍然認定有罪，改判3年5月，尚未定讞。

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