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    首頁 > 社會

    台中又有議員被盜圖借錢、邀投資 謝家宜急喊「直接封鎖」

    2026/05/06 21:41 記者蘇孟娟／台中報導
    中市議員謝家宜發現被盜圖設假帳號向人借錢邀投資。（擷自謝家宜臉書）

    中市議員謝家宜發現被盜圖設假帳號向人借錢邀投資。（擷自謝家宜臉書）

    近來股市屢創新高，詐騙蠢蠢欲動，台中市接連有市議員被盜圖，繼議員周永鴻昨（5日）晚發現IG頭像帳號被盜用，廣邀民眾加LINE「聊投資」後，另一名北屯區市議員謝家宜今晚也發現被盜圖，非她所創的帳號以她的頭像向人借錢或邀投資，讓謝家宜晚間喊話民眾「直接封鎖」，她不會主動借錢、邀投資，「這不是我，小心詐騙」。

    近來股市超夯，不肖分子又開始假藉投資名義企圖詐騙，周永鴻昨天發現他的IG頭像帳號被盜用，出現有以他為「人頭」的帳號，稱近來股價波動、美國市場波動大，「現在正是累積知識的好時機」，邀投資、借錢、加LINE及傳不明連結的訊息，讓周永鴻急澄清「全部都是詐騙」、「這不是我」，喊話民眾不要點、不要回並直接封鎖，以免上當受害。

    今晚又有議員發現被盜圖，也是以不明帳號要民眾投資，謝家宜指出，接獲民眾反映有數個不明帳號盜用她的照片，創立假帳號，私訊民眾；她趕緊提醒澄清，她不會主動借錢、邀請投資、推廣連結或建立群組，籲民眾如收到任何可疑訊息，不要回覆、不要提供任何資料，「直接檢舉+封鎖」。

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