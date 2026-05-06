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    弘塑科技驚爆內鬼外洩關鍵技術 前總座黃富源羈押禁見

    2026/05/06 20:52 記者黃美珠／新竹報導
    新竹地檢署歷經2次抗告，終獲院方支持對弘塑科技前總經理黃富源等2男裁定羈押禁見。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署歷經2次抗告，終獲院方支持對弘塑科技前總經理黃富源等2男裁定羈押禁見。（記者黃美珠攝）

    上市公司弘塑科技（3131）爆發關鍵技術疑遭前總經理黃富源等6人聯手外洩且流向中國，新竹地檢署以涉嫌違反營業秘密等罪嫌，對黃富源等6人發動搜索、拘提或約談，從3月中起連續向新竹地院聲請羈押禁見，但僅獲交重保限制住居和境管，檢方不服連續抗告2次，今天院方終於更裁准許羈押禁見黃富源和陳姓男子，另名陳男則交保60萬、限制住居且禁止出境出海。

    弘塑科技（3131）是台積電（2330）供應鏈廠商之一，年初發現自家關鍵技術疑被黃富源外洩而提告。新竹檢方發動偵查，發現除了黃富源、陳姓男子，又有另名陳姓男子等4人捲入，3月底首波搜索約談後，聲請羈押禁見黃富源和陳男失敗，院方僅裁定黃男交保100萬、陳男交保80萬，並限制出境、出海和住居處。

    檢方抗告，二審法院認為全案確實仍有補充調查的必要，所以發回新竹地院更裁，4月中重為裁定後，黃、陳2人維持交保和前述強制處分，只是交保金加碼，黃男變成250萬、陳男變成150萬元。

    檢方不服，認為黃男涉嫌下載、存取關鍵技術後交由陳男保管，陳男另外又跟其他人有所聯繫，現在亟待追查弘塑的關鍵技術是否真的已經外流。

    檢方表示，承辦檢察官王遠志昨天（5日）指揮新竹市調處，又搜索7處、約談黃姓被告5人以及證人1人，並拘提另名被告到案後，扣得顧問合約、隨身碟等新事證，所以拿出前述新事證後再抗告，改聲請對黃、陳3人都羈押禁見，最後黃、陳2人獲准裁押，另名陳男則60萬交保，限制住居且禁止出境出海。

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