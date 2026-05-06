虐死僅10月大兒子搜尋「成為子佼」 生母哭求法官處前夫無期徒刑

台中廖姓男子（中），前年8月涉嫌凌虐10個月大的兒子致死，今天開庭，前妻當庭痛哭希望法官判前夫無期徒刑。（民眾提供）

台中1名10個月大的男嬰，疑遭廖姓生父抓頭撞地板還塞在木箱罰站致死，台中地院國民法庭今天繼續開庭審理，檢方詢問廖男，發現兒子沒有呼吸後，為何先查「成為子佼」？廖稱是誤打，現在也不知當初為何這樣做；廖男的前妻則是當庭痛哭表示，無法原諒前夫對兒子做的事，希望法官能判他無期徒刑。

中檢起訴指稱，前年8月22日凌晨，廖男在住處和室房陪10個月大的兒子睡覺，沒想到兒子凌晨4點多哭鬧，廖男不顧他頭部尚未發育完成，先是打他巴掌，接著抓住大腿倒吊懸空，還抓頭撞地板或牆壁，並把他塞進木箱罰站後，獨自回房間睡覺。直到當天下午5點多，前妻發現兒子全身發黑，沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，不過仍在當晚7點多因頭部外傷致顱內出血、併有橫紋肌溶解，宣告不治，廖男被依成年人對未滿7歲兒童凌虐致死罪起訴。

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台中地院國民法庭今天開庭，檢察官拿出男嬰死後廖男手機的查詢資料，詢問發現兒子發紫無呼吸後，為何竟是先搜尋「成為子佼」，又有何用意？廖男說是誤打，現在也不知當初為何這樣做；國民法官另詢問，發現兒子死後為何還查了2筆某家遊藝場？廖男表示，那是他上班的地方，因發現兒子出事，想要查公司的電話向幹部請假。

台中社會局的告訴代理人則指，廖男除了有家暴前妻和大女兒的通報紀錄，並長期以權勢控制前妻，強調科學會說話，從法醫解剖和醫師的證詞，顯示男嬰是因外力造成嚴重顱內出血（撞頭）和橫紋肌溶解（罰站）致死，質疑廖男至今都沒有說實話，犯後態度不佳，建請法官求處無期徒刑。

男嬰的生母則當庭痛哭表示，兒子走了快2年的時間，只要在外面看到和他同齡或比他小的小孩，就會想到兒子；辛苦懷胎10月，兒子就這樣莫名其妙沒有了，連一聲媽媽都沒有聽到，無法原諒前夫對兒子做的事，希望法官能判他無期徒刑。

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