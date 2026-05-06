滅證？設備商一路拆愛爾麗監視器主機 檢警第二波行動鎖定常如山

愛爾麗連鎖醫美創辦人兼總裁常如山。（資料照）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店遭女客戶指控，店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭。檢警發現，謝姓設備商在本案曝光後疑受人指示，從台北到台中沿途拆監視器主機運走涉滅證，今天啟動第二波行動，搜索愛爾麗台北辦公室、新北4家分店及愛爾麗總裁常如山台北住處、監視器廠商辦公室等8處，以涉妨害秘密、妨害性隱私罪嫌被告身分拘提常如山、張姓特助、謝姓設備商，另約談總經理劉貞如，目前仍在偵訊中。

30歲女性顧客5月1日到愛爾麗連鎖醫美板橋店做體雕療程時，發現疑似裝有煙霧偵測器針孔攝影機，嚇得趕緊穿上衣服，對偷拍器材錄影存證，向新北市警察局海山分局報案，同時在社群發文說明過程及相關照片，提醒大家小心。

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據了解，警方5月1日受理報案後即約談板橋分店員工，3日搜索時赫然發現監視器鏡頭雖存在，但主機不翼而飛，緊急報請新北檢指揮偵辦，發現是謝男所為。

檢警回溯發現，謝男在1日疑似受人指示，從台北、新北沿途開車往台中走，到各分店拆主機。

警方3日晚間在台中發現謝男行蹤，拘提到案，在他的車上及辦公室查扣愛爾麗濁水溪以北共10家分店監視器主機及部分針孔設備，但板橋分店主機已遭格式化，檢方4日複訊後先將謝男請回。

檢警逐一過濾監視器，發現被害者眾多，目前已找到7人，啟動第二波行動，搜索板橋、新莊、林口、永和4分店、常如山台北市住處，鎖定常、劉等高層，約談及拘提到案，釐清他們是否涉案，目前尚在偵訊中，全案朝妨害秘密、妨害性隱私等罪嫌偵辦。

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