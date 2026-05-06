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    女移工非法賣墮胎藥、處理嬰屍還炫富 移民署今逮到「地下藥后」

    2026/05/06 18:48 記者王冠仁／台北報導
    移民署。（資料照）

    移民署。（資料照）

    今天有媒體報導，指稱有一名來台工作的印尼籍女移工「You Li」，透過網路非法販售墮胎藥給同鄉、仲介同鄉到地下診所墮胎，透過非法仲介、賣藥，賺得荷包滿滿，儼然成為「地下藥后」。消息曝光後，移民署火速追查，新北市專勤隊在今天下午循線前往其新北市住處逮人，目前專勤隊員正在釐清相關案情。

    據悉，這名印尼籍女移工「You Li」透過合法管道來台工作多年，疑似擔任家庭照護員，目前在台仍有合法身分。她看準有大批移工來台，其中不少女性移工擔心如果懷孕生子，工作恐被迫中斷，因此發現「商機」；她不知透過何種管道取得大量墮胎藥，再透過網路、社群高價販售給同鄉姐妹。

    除此之外，有些移工懷孕週期太長，不適合吞服墮胎藥墮胎，「You Li」還涉嫌仲介這些懷孕移工，去地下診所進行墮胎。有些移工買來墮胎藥墮胎後，不知如何處理胎盤、嬰屍，居然還透過物流以送貨的方式寄送給她處理，行徑駭人。

    週刊報導指出，「You Li」行徑囂張，她不僅會透過網路仲介墮胎、賣藥，尤其她賣的墮胎藥跟市價相比，價差高達十倍。她甚至透過社群網站，秀出自己擁有大批現金的炫富影片，或是仲介姐妹墮胎、賣藥等相關影片，視台灣法律為無物。

    對此，移民署今天表示，今天已經循線將「You Li」查緝到案，目前正在釐清相關案情。她非法販售藥品及違法醫療行為，屬「醫師法」及「藥事法」主管機關權責，移民署已配合地方衛生主管機關依法查處，如查有違法情事絕不寬貸。

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