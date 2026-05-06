愛爾麗疑裝針孔觸犯個資法 律師：拍得影像若營利恐處5年刑

愛爾麗總裁常如山今被檢警拘提至地檢署。（資料照，記者王定傳攝）

愛爾麗連鎖醫美新北市板橋店近日遭人踢爆，店內裝設煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，新北地檢署今日發動第二波搜索，並約談愛爾麗總裁常如山等4名被告，全案朝妨害秘密、妨害性隱私方向偵辦。博理法律事務所的陳少璿律師說明，除涉犯妨害秘密罪、妨害性隱私罪，愛爾麗恐還會觸犯個資法，並面臨最高50萬元罰鍰，若意圖將影像用於營利，恐還會面臨5年有期徒刑及100萬的罰金。

有民眾發現診間內的煙霧偵測器可疑，懷疑是針孔，3日在社群平台Threads發文爆料並報警。新北檢4日發動第一波搜索，拘提55歲謝姓設備商到案說明後請回。新北檢於今日發動第二波搜索，除搜索愛爾麗的4家分店外，還約談常如山、劉姓總經理、常的張姓特助共4名被告，全案朝妨害秘密、妨害性隱私偵辦。

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根據刑法315之1條，妨害秘密罪指無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，或無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，將處3年以下有期徒刑。

至於妨害性隱私及不實性影像罪章，則被載於刑法319之1條至319之6條，本案恐觸犯部分為319之1條「未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑」。

陳少璿提醒，除上述2罪外，本案恐再觸犯個資法第19條、20條，非公務機關對個人資料之蒐集或處理，須有增進公共利益所必要、免除當事人危險、經當事人同意等特定目的，且須符合比例原則，否則將面臨最高50萬元罰鍰，若意圖將影像用於營利，還會面臨刑事責任，最高處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。

此外，陳少璿也說，若法院認定愛爾麗確實於診間內裝設針孔，過去曾於相關店家消費的顧客，將可以依侵害肖像隱私等人格權為由，提出民事求償。

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