一句「甘安捏」紅遍全國 《台灣龍捲風》惡女現身反詐

曾以「甘安捏」台詞紅遍全國的資深演員方岑，無償力挺台南市警二分局拍攝宣導影片，提醒民眾防範LINE假親友借款詐騙。（警方提供）

​她以一句「甘安捏」紅遍全國，認識的人可能已超過30歲。資深演員方岑這次拍影片，沒說著名口頭禪，而是無償替南警二分局拍攝反詐影片，提醒民眾面對親友借款訊息應提高警覺。

​方岑在影片中提醒大家，接獲自稱親友訊息要求借款時要保持冷靜，應透過原有聯絡管道親自向當事人確認真實性，不要貿然匯款。

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二分局指出，近期詐團頻繁利用通訊軟體LINE冒用帳號。手法多假冒親友以更換門號為由要求重新加入，取得信任後便編造急用或投資理由誘騙匯款。民眾未經查證即匯出款項，事後聯繫親友才驚覺受騙。

​方岑在2004年的本土劇《台灣龍捲風》飾演惡女葉美琪，劇中招牌口頭禪「甘安捏」搭配冷笑翻白眼，2020年被網友剪輯成1分鐘狂念77次的洗腦影片爆紅。方岑當年因拍戲作息與地下室影棚環境，導致重金屬中毒引發手抖及神經失調，決定淡出演藝圈。她靠復健恢復健康，轉行投入水療設備事業，這次受邀無償協助警方公益拍攝。

​二分局分局長施衣峯說，若遇可疑情形應尋求警方協助，民眾可撥打165反詐騙專線查證，或向警察機關報案，共同維護治安。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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