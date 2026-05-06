愛爾麗涉嫌診間偷拍 山田摩衣要求衛生局稽查增列隱私保障

市議員山田摩衣今（6）日質詢，要求衛生局增列「審視診療空間隱私保障」進入查核項目。（記者黃子暘攝）

知名連鎖醫美診所「愛爾麗」遭爆涉嫌診間偷拍爭議，市議員山田摩衣今（6）日據此案質詢，要求衛生局增列「審視診療空間隱私保障」進入查核項目。衛生局長陳潤秋說，目前此項列為診所自評項目，現行法令並未禁止醫療院所設置攝影設施，但需配合規定明確公告周知，願研議增列稽查項目。

山田摩衣表示，愛爾麗事件引發消費者對於隱私保障的恐懼，不分性別，大家都重視診間是否有未經同意設置的影像設備，衛生局說，針對曾被檢舉的機構、督導考核有缺失需改善的機構，市府會啟動稽查，但未曾被檢舉過的醫療院所、診所呢？衛生局稽查人員是否能在第一時間辨識是否有相關針孔攝影機等設備設置？目前並沒有明確稽查標準。

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山田摩衣呼籲，希望市府研議訓練同仁針對相關攝影設備的稽查專業度、將「審視診療空間隱私保障」等納入稽查項目，避免任何機構以任何理由侵害病患隱私權。

陳潤秋指出，相關項目有請診所自評，如果診所自評含糊不清，或曾有被檢舉、督導有缺失需改善者，衛生局會稽查；目前法規沒有禁止醫療院所設置攝影設備，但有明確要求院方需要公告周知，攝影內容如涉及個人隱私，就需要患者的同意，愛爾麗一案，衛生局積極配合警察局調查。

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