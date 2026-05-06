中正大學犯罪防治系被爆遭檢調搜索約談 嘉義地檢澄清與事實不符

嘉義地檢署檢察官偵辦國立中正大學犯罪防治系偽造文書案。（資料照，記者蔡宗勳攝）

國立中正大學犯罪防治系被爆學生工讀超時工作未依法給付加班費案件，遭到嘉義地檢署搜索約談。但嘉義地檢署今傍晚發文指出，相關人員係主動配合說明，偵查過程中，該校之5名工讀生及3名行政人員，係基於協助釐清案情之立場，自行前往法務部調查局嘉義縣調查站配合調查。過程程序符合法定規範，檢察官於辦案期間並未開立拘票，亦無採取強制性之「帶回」措施。相關人員於完成說明後均已自行離去，程序一切順遂。

據指出，中正大學犯罪防治系有一年年底的經費尚有節餘，系上疑因覺得繳回手續麻煩，找來工讀生研商，決定由工讀生填寫單據先請領工讀費用，隔年再補工作，但疑因補工作時數配置不當，有些學生認為長期超時及假日工作，已經超過預領的工讀費用，怒而向檢調提出檢舉。

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地檢署重申秉持中立偵辦立場，強調一向秉持客觀、中立且無預設立場之態度，嚴守正當法律程序。為確保案件偵辦之公正性，本署未曾對外揭露偵查內容或心證，請各界協助留給辦案人員純淨的法律空間。

中正大學回應說，已知悉有司法偵查機關到校執行相關程序。學校尊重司法、配合調查，並將依規定提供必要協助。由於案件目前在偵查階段，基於偵查不公開原則，以及保障相關人員權益，校方不便也不宜對案情細節、涉案人員身分或檢調偵辦內容作進一步說明，後續應以司法機關發布之資訊為準。

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