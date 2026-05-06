殺意堅決！黑貓女司機折疊刀猛刺男同事致死 一審判無期徒刑

涉嫌刺死同事的黑貓宅急便徐姓女司機。（資料照）

去年6月底，統一速達（黑貓宅急便）林口營業所女物流徐姓司機，持刀猛刺陳男胸口致死，全案起訴後適用國民法官法審理，新北地院今日依殺人罪，判處徐女無期徒刑，可上訴。

檢警調查，去年6月30日7時57分許，徐女在公司門口，以腳踹陳男身體，並持自備折疊刀朝陳男頸部揮刺後，再跨坐在陳男身上，刺擊其頸部、左上胸、左肺部等部位，致使陳於同日10時許死亡。

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陳姓死者與妻子育有2子，長子高中剛畢業、將成為大學新鮮人，陳男是家中經濟支柱，平常相當顧家，對於陳男原本只是去工作，卻遭遇噩耗，趕到醫院的家屬都難以接受陳男驟逝，難掩哀痛。

合議庭審理認為，徐女於缺乏合理動機、目的情形下，早於案發前2日即對陳男萌生殺意，執意置陳男於死地，且犯意堅決、行為時具備完全責任能力，是基於殺人的直接故意，犯罪手段兇殘暴力。此外，被告與陳男僅為同事關係，日常交集甚少，素無恩怨，案發前亦未與陳男發生衝突，卻輕易剝奪陳男生命，造成陳男生命法益無法回復損害，此舉不僅使陳男家屬心理受有永遠不可磨滅、難以平復的心靈創痛，更對社會治安與公共秩序造成重大危害，犯罪所生損害甚鉅。

合議庭並審酌，徐女精神鑑定結果符合反社會型人格障礙症診斷，易進而衍生暴力及自傷行為，雖工作表現及與同事互動尚可，先前也沒有過犯罪經判處罪刑前科的紀錄，但家人、同事曾表示被告平時脾氣不好，易怒，會大小聲或吵架，曾跟送貨地點警衛打架的情況，加上她表示先前就曾因人際關係問題，有購買刀具想要殺其他同事，後來沒有真的殺人，本案案發時扣到的2把折疊刀也是隨身攜帶在身上，可見對社會具有一定的危險性。

合議庭並審酌家屬及檢方希望判處徐女判處無期徒刑，辯護人具體求處有期徒刑，並對15年徒刑的上限沒有意見等一切情狀，判處無期徒刑。

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