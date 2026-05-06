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    首頁 > 社會

    煙霧偵測器藏針孔變偷拍 消防署教你如何分辨

    2026/05/06 17:37 記者陸運鋒／新北報導
    消防署指出，合格的住宅用火災警報器，產品應附有合格標示（如防偽雷射標籤），且應設有測試按鈕，通常具備指示燈。（資料照）

    消防署指出，合格的住宅用火災警報器，產品應附有合格標示（如防偽雷射標籤），且應設有測試按鈕，通常具備指示燈。（資料照）

    知名連鎖醫美集團「愛爾麗」驚爆煙霧偵測器涉藏針孔偷拍，而原本是保護生命安全的偵測器，竟可能變成藏針孔偷拍工具。消防署表示，火災警報器分為獨立式及系統式，住宅用均為獨立式，又分為偵溫式及偵煙式兩種，偵溫式主要安裝於廚房，而偵煙式則安裝於寢室、樓梯及走廊，也就是所謂的煙霧偵測器。

    至於所謂的系統式火警報器，是公共場所依法設置之系統式火警探測器，依偵測原理分為差動式、定溫式、光電式及火焰式等，當偵測到火災初期的煙熱訊號時，系統得即時連動警鈴、緊急廣播等設備，發出警報訊息以利疏散、初期滅火等應變作為。

    消防署指出，合格的住宅用火災警報器，應經內政部登錄機構認可，產品本體應附有合格標示（如防偽雷射標籤），以供辨識其通過認可，且應設有測試按鈕（Test Button），供使用者定期檢查功能是否正常，通常具備指示燈（如電源或故障顯示）等基本構造，而產品本體或外包裝應清楚標示型號、製造廠商及相關認證資訊。

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