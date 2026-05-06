不是酒駕！台中西區駕駛失控連環撞 唾液篩檢出爐車輛直接拖走

台中警方對楊男唾液初篩，呈現毒品陽性反應。（民眾提供）

台中市西區今（6）日發生1起連環車禍，1輛轎車行經路口突失控撞上路邊停放車輛，強大撞擊力道再推撞前方計程車與機車，所幸無人受傷，而楊姓駕駛酒測值為零，但毒品唾液初步篩檢卻呈現陽性反應，後續將採尿送驗釐清，警方也已依規定開罰，最高可處20萬元罰鍰，並吊扣駕照及車牌。

第一分局今天近中午接獲報案，西區林森路與忠勤街口一家自助餐店前發生交通事故，立即派員趕赴現場處理，經查，31歲楊男駕駛福斯轎車，從五權路沿林森路往忠仁街方向行駛，行經事故地點，不明原因先撞上停放在路旁、30歲吳男所有的馬自達轎車。

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由於撞擊力猛烈，馬自達再被往前推撞，接連波及39歲陳男計程車及52歲郭女停放的普通重型機車，形成連環碰撞，所幸當時無行人經過，也無人員受傷。

警方現場實施酒測，確認楊男沒有酒精反應，但進一步以唾液進行毒品初篩時，卻呈現陽性反應，隨即依道路交通管理處罰條例第35條規定，先行製單舉發，並依法移置保管車輛。

依規定，若駕駛人經檢測有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或類似管制藥品情形，可處3萬元至12萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年、吊扣車牌2年；若後續尿液檢驗確認涉及刑事責任，還將面臨進一步司法追訴。警方表示，涉案駕駛尿液檢驗結果仍待出爐，全案持續釐清中。

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楊男疑毒駕釀連環撞。（民眾提供）

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