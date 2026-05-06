還賭債？立保保全金庫主管A走8400萬 火速離職被逮收押

立保保全爆發監守自盜案。圖為該公司運鈔車。（資料照）

立保保全爆發監守自盜案，桃園八德金庫有10年資歷的林姓主管，涉嫌利用職務之便，2年內A走8000多萬元，並於今年4月離職，公司查帳發現後報案。桃園地檢署指揮刑事局偵辦，並拘提37歲林男到案，8400萬元已不知去向，檢方訊後向法院聲押獲准。

立保保全為國內專業護送保全公司，為各大銀行、連鎖賣場等，提供現金運送、整理券鈔、匯款、兌零服務等服務，林男在桃園整鈔中心擔任副管理師，涉嫌利用為客戶繕打訂單的機會，在出入庫借支明細業務文書上，虛增客戶需求的金額，再列印交由整鈔中心審核，整鈔中心出金後，林男再將虛增的金額A走。

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林男以每2至3天頻率、每次10到30萬元不等，2年來以螞蟻搬家方式，總計侵占8400萬元，也因其熟悉所有作業流程，得以誆騙總公司派來的稽查人員，4月離職後人間蒸發，公司查帳時才發現短少，立即向刑事局報案，警方成立專案小組追查。

桃檢企業犯罪專組檢察官塗又臻指揮刑事局偵辦，上月21日晚間將林男拘提到案，8400萬元已不知去向。林男疑似賭博、還債已花用殆盡，且林男居無定所，多以網咖為家，檢方訊後以其涉犯刑法行使業務登載不實文書罪、業務侵占罪、詐欺取財罪嫌，向桃園地院聲請羈押獲准，並持續追查是否有共犯。

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