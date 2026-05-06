基檢溯源破「黑心廢油網」扣2億黑金 追加起訴15人扣押26筆房產

「將誠」負責人游侑梵，以「假清運、真偷排」手法，將有害廢水排入基隆河狠撈4億。基隆地檢署昨再追加起訴協昌企業社、淂翔公司及慶旺公司等13人與2家公司。﹛資料照）

基隆地檢署偵辦去年11月引發基隆、汐止約15萬戶恐慌的自來水油污案，再查獲全台結構最縝密的「黑心廢油網」網絡。基隆地檢署繼今年4月首波起訴28人後，專案小組持續向上溯源，查出多間環保公司涉嫌混充廢油轉售，並勾結合法處理廠「跑空單」掩飾犯行，昨再追加起訴協昌企業社、淂翔公司及慶旺公司等13人與2家公司，並查扣高達2億元的犯罪所得，包含26筆不動產。

基隆地檢署查出領有乙級廢棄物清理許可的「將誠」公司負責人游侑梵，以「假清運、真偷排」手法，將分離後未經處理、含有害物質的船舶廢水排入基隆河，更將分離後的廢油賣給滿進、巨鎮及台清等公司，累計5年獲取不法利益達4億297萬餘元，4月8日將游侑梵等28人與4家公司依涉犯廢棄物清理法等罪起訴，並聲請法院沒收游等人已被扣押共3億522萬餘元財產與犯罪工具。

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基隆地檢署檢察官何治蕙、陳宜愔再會同基隆市警局、保七總隊及環境部北區環管中心組成專案小組，從污染源一路追查，竟發現背後藏著一個龐大的廢棄物處理犯罪網絡。

檢方調查發現，協昌企業社、淂翔公司雖身為廢棄物清除機構，明知滿進公司提供的油品是來自非法處理的廢油廢棄物，仍予收受。業者為謀取暴利，將這些非法廢油混充為工業用油後，轉售給不知情的廠商使用，導致有毒物質流入生產鏈。

檢方查出，滿進公司為了規避查緝，與合法處理廠慶旺公司共謀，由慶旺公司開立虛偽的處理證明，佯裝廢油已全數合法處置（俗稱跑空單），實際上則是利用公文書掩護不法銷售。檢方計算，該犯罪集團透過此種「合法掩護非法」手段，犯罪所得累計高達2億105萬餘元；為防止被告脫產，專案小組在執行搜索時，即對涉案被告及相關公司財產聲請扣押，目前已成功扣得銀行存款1425萬餘元及不動產26筆。

檢方認定，協昌企業社與淂翔公司的張姓負責人等7人，涉嫌違反「廢棄物清理法」非法處理及申報不實罪；慶旺公司的趙姓負責人等6人，則涉嫌未處理卻開立虛偽證明等重罪，另依廢清法規定，建請法院對淂翔公司、慶旺公司課予罰金刑，並對相關犯罪工具及犯罪所得全數依法宣告沒收，徹底斬斷環保黑心的不法金脈。

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