立保保全主管捲走8400萬 火速落跑被逮

刑事局。（記者邱俊福攝）

立保保全爆發監守自盜案！一名在公司擔任桃園整鈔中心副管理師的林姓員工，涉嫌利用換匯的職務之便，在2年內偷偷共捲走8400多萬元。公司上月初查帳時，發現帳目有異，並發現該林姓員工無法聯繫上，行蹤成謎，立即向刑事警察局偵四大隊第一隊報案，因該案為重大金融犯罪，經立即組成專案小組偵辦，日前循線將林男逮捕，訊後依法移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准，檢警正持續追查有無共犯。

據悉，上月初，該保全公司派員進行查帳時，發現公司帳目內短少6000多萬元，隨後向公司經手的可疑相關員工進行查詢，結果只有林姓員工無法聯繫，並失去行蹤，公司感覺不對，馬上派員向刑事局報案，並交付桃園分公司相關資料供警方比對查詢。

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賭博積欠賭債

警方據報後，立即成立專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辨；據悉，該林姓員工在公司任職十年，染有賭博惡習，積欠不少賭債，因此利用替客戶換匯繕打訂單的機會，虛增幣別一千元的欄位，自行填寫金額，將其列印後交由整鈔中心審核，造成整鈔中心錯誤，誤以為客戶確實有此換匯的金額需求，同意出金給林男，林男即以此手法每2至3天的頻率，每次10萬元至30萬元不等金額，侵占款項達8400多萬元。

上月底，警方循線將他逮捕到案，他表達贓款已花費殆盡，經移送檢方偵辦，檢方向法院聲押獲准。

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