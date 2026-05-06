出席《感恩之路》簽書會 鄭銘謙勉勵更生朋友：揮別過去勇敢改變

法務部長鄭銘謙（右3）、台灣更生保護會董事長張斗輝（左3）、新竹地檢署檢察長柯宜汾（左1）共同推薦《感恩之路》，讓大家看到更生路的不易和堅定。（記者黃美珠攝）

今年是「財團法人臺灣更生保護會」成立81周年，新竹地檢署跟新竹分會今天共同舉辦由20名更生人以4年時間接棒撰寫的《重生效應》、《感恩之路》2書的簽書會。法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長兼保護會董事長張斗輝、新竹地檢署檢察長柯宜汾都到場祝賀和祝福。鄭銘謙說，母親節就要到了，更生朋友能揮別過去、勇敢改變，就是對母親最好的禮物。

台灣更生保護會新竹分會說，臺灣更生保護會的前身是創立於1946年的「臺灣省司法保護會」。4年前，在巔峰潛能有限公司執行長卓天仁主編下，找來張登凱等10名更生人，筆耕彙集成《重生效應》這本書。今年4月，卓天仁再次操刀，邀江源富、簡登豪等10名更生人出版《感恩之路》，揭開更生人更生路的不易和堅定。

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鄭銘謙說，書中所載的不僅是許多生命故事的集錦，也是重新找回人生方向的指引。他很感謝3名更生作者現身說法，因為他們的轉變給正在努力改變的人一份強大的信心，也彰顯了更保工作最大的價值，一直以來他們始終秉持著不放棄任何一個人的信念，今天透過社區關懷活動結合社會各界資源，傳遞善、愛、溫暖和接納，給每個願意改變的更生朋友回歸社會的路不孤單，社會也因此更加祥和安全。

法務部長鄭銘謙（前右）逐一向作者張登凱（左1起依序往右）、主編卓天仁、作者簡登豪和江源富握手致意。（記者黃美珠攝）

法務部長鄭銘謙說，母親節就要到了，更生朋友能揮別過去、勇敢改變，就是對母親最好的禮物。（記者黃美珠攝）

高檢署檢察長、台灣更生保護會董事長張斗輝說，他們會始終陪伴在更生朋友身旁，給予支持。（記者黃美珠攝）

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