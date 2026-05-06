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    首頁 > 社會

    空殼貿易公司成詐團、博弈公司ATM洗錢逾10億 負責人拘提送辦

    2026/05/06 15:33 記者吳昇儒、邱俊福、劉詠韻／台北報導
    今日下午，刑事局將周男等人移送台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    今日下午，刑事局將周男等人移送台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    男子周文傑去年3月間，設立順發成功國際貿易公司後，偕同旗下員工利用公司名義，協助詐騙集團及線上博弈公司洗錢，經手贓款逾10億元。台北地檢署昨日指揮刑事局兵分14路進行搜索，並將周等11人拘提到案。今日下午，刑事局將周男等人移送台北地檢署複訊。

    檢警調查，詐團金流時，發現有鑫益、衍成工程行、醫康美慧等10家涉案公司，最終都將款項匯進順發成功國際貿易公司；進一步追查發現，周男設立的公司就是利用法人、公司行號可以大額進出金流的便利性，專門為詐騙集團、線上博弈公司洗錢，1年多來經手金額高達10億元。

    而該公司的手法共有三種，都可以在短時間內提領大額現金，分別為設定大額提領、約定轉帳及境外匯款。其中周男等人為了能夠順利將贓款匯出境外，鋌而走險，虛構假的採購合約書，以此取信金融機構，將款項匯出。

    台北地檢署見時機成熟，昨日指揮刑事局偵查第二大隊兵分14路前往周男等11人的住所、辦公室進行搜索，並帶回包含周男等12人（其中一名員工為通緝犯），今日下午移送至地檢署接受複訊，全案將朝洗錢、組織犯罪及偽造文書等罪偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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