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    小貨車行經永興街商圈失控 猛撞2機車、2攤架幸無人傷亡

    2026/05/06 15:54 記者許國楨／台中報導
    小貨車失控撞進永興街路口騎樓。（民眾提供）

    小貨車失控撞進永興街路口騎樓。（民眾提供）

    台中市北區今（6）日中午驚傳失控衝撞事故，一輛小貨車行經熱鬧永興街商圈時，突然偏離車道，猛力撞進路口騎樓，造成鹽水雞攤與炸物攤架被撞得扭曲變形，還波及兩輛機車，巨大撞擊聲更是嚇壞民眾，所幸事發瞬間攤位尚未營業無顧客停留，未釀成人員傷亡，確實肇因仍待進一步釐清。

    第二分局今天中午12時32分接獲報案，北區永興街99號前發生交通事故，立即派遣員警趕赴現場處理，經查，42歲邱姓男子駕駛小貨車，沿永興街由梅亭街往德化街方向直行，途中因不明原因突然失控，不僅接連撞上路旁停放的2輛機車，還直接衝撞2處攤架，包括鹽水雞攤及炸物攤，並波及一旁建築物，造成多項財物受損。

    從現場畫面可見，白色貨車車頭整個卡進店面騎樓內，攤車幾乎被擠壓變形，不鏽鋼櫃門脫落、地面滿是碎片與雜物，原本熱鬧的午餐時段瞬間成了事故現場，讓附近店家直呼驚險；警方表示，邱男經酒測後確認無飲酒情形，現場也未發現毒品相關跡證，全案已完成現場蒐證與相關處理，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

    鹽水雞攤與炸物攤架被撞得扭曲變形。（民眾提供）

    鹽水雞攤與炸物攤架被撞得扭曲變形。（民眾提供）

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