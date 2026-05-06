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    首頁 > 社會

    假換鈔詐騙男子深夜出沒 得手4千便遭警網攔截

    2026/05/06 15:17 記者劉慶侯／台北報導
    警方迅速在北市西昌街將賴男緝獲。（記者劉慶侯翻攝）

    警方迅速在北市西昌街將賴男緝獲。（記者劉慶侯翻攝）

    27歲賴姓男子今日凌晨在台北市萬大路假意需要換新台幣千元鈔，讓被害人誤以為是國際旅客想換鈔，賴男再趁機利用對方不注意時拿著千元大鈔逃逸。萬華分局線上警網獲報，迅速截獲對方，起獲贓款4000餘元，訊後將依法究辦。

    警方表示，27歲的湯姓被害人凌晨約2時在北市萬大路的超商外遇到賴男攔路，表示他有些零鈔想換成整張的千元大鈔，但又怕被騙拿到假鈔，所以要求湯男拿出千元大鈔讓他檢視。

    湯男雖覺得有些怪異，但以為對方是來台旅遊的外籍旅客，沒有多想便拿出數張千元大鈔供賴男查驗，賴男先是故意的左瞧右看的拖延，最後趁對方不注意之際，快速閃入周邊暗巷逸去。

    北市警萬華分局莒光派出所接獲110通報，擴大調閱監視器，發現賴男出現在西昌街，立刻指揮線上巡邏警網將他逮獲，並起獲贓款4000餘元。

    警訊中，有詐欺前科的賴嫌坦承犯案，警方訊後今日依詐欺準現行犯移送台北地方檢察署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣現金贓款。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣現金贓款。（記者劉慶侯翻攝）

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