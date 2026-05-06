竹聯幫勾結銀樓「假刷卡、換現金」幫詐團洗錢 一年逾億元

警方查扣手機、刷卡簽單及發票、銀樓帳冊、精品包、手錶等贓證物。（記者邱俊福攝）

王姓男子跟旗下小弟竹聯幫信堂承信會葉姓成員，為替專騙中國民眾的境外「假公安」詐騙集團機房洗錢牟利，涉嫌開設團膳公司為掩護，勾結大台北地區3家銀樓與1家飾品店，將騙得的被害人銀聯卡卡號，綁定手機後，前往店家遂行「假刷卡、換現金」，警方清查犯案一年來刷卡洗錢高達1億1700萬元；刑事警察局偵二大隊第一隊至上月共發動3波搜索，先後逮捕王、葉等11人移送新北地檢署偵辦，其中王、葉等8人經法院裁定羈押禁見。

警方調查，42歲王男平時投資二手車行與當鋪，前年底勾結境外詐騙機房，該機房以假公安身分行騙中國民眾，要求交付銀聯卡卡號等資料遂行監管，王男則負責將這些卡號，綁定手機後，遂行假刷卡後，換成現金，再交付給境外機房，遂行洗錢。

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犯案手法為跟新北市中和區與北市中山區、內湖區3家銀樓，以及北市一家飾品店合作，由該集團刷手，持綁定銀聯卡號的手機，直接前往這些店家進行購買黃金或者飾品的假交易，並於刷卡簽單上偽造簽名，製造正常買賣交易之假象，使收單銀行誤信為合法交易而將款項撥至銀樓帳戶。

等到銀行撥款後，該集團再派遣車手搭乘前往向店家收取現金，店家則分潤2成，完成跨境洗錢。此外，王男投資開設一家團膳公司，每次車手都搭乘團膳公司的車輛前往店家收取現金並運送贓款，以合法掩護非法。

警方據報後，去年11月與今年2月3日、4月14日執行3波查緝行動，先後逮捕王等11人到案，並搜索涉案銀樓、飾品店與團膳公司等地點，查扣現金及名下帳戶款項共2435萬餘元，以及手機、刷卡簽單及發票、銀樓帳冊、精品包、手錶、賓士車等贓證物。

警方清查，該集團犯案一年來，僅新北市中和區的一家銀樓就刷卡洗錢達4600萬元，訊後依加重詐欺、偽造文書及洗錢、組織犯罪、銀行法及詐欺危害防制條例等罪嫌移送檢方偵辦。

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