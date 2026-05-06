買外匯車連車都沒看過就匯款 警急阻婦人保住美金3萬8千元

警方勸說郭女打消匯款念頭。（記者姚岳宏翻攝）

台北市47歲郭姓女子透過網路看上1輛外匯雙B車，在無合約且未看實體車的情況下，欲臨櫃匯款38658美元至韓國的銀行帳戶，銀行行員覺有異通報警方，經過警方及時分析詐騙手法並極力勸阻，郭女才驚覺受騙，順利保住積蓄。

北市松山警分局東社派出所巡佐哈遠得與警員周承葳上月初執行巡邏勤務，接獲國泰世華銀行光復分行通報，有民眾疑似遭詐騙後立即趕赴現場，經了解，郭女表示透過友人介紹認識名為「5星級外匯車」的車商，打算購買韓國進口二手車，因此準備將款項匯至韓國新韓銀行（SHINHAN BANK），警方進一步詢問發現，買賣雙方不僅未簽署任何正式購車合約，郭女也沒有到實體門市確認車況與車行營業狀況。

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整起交易僅透過通訊軟體聯繫，對方甚至只憑1張LINE對話截圖就要求匯出鉅款，員警聽聞，研判這是標準的外匯車購車詐騙手法，隨即向郭女詳細剖析此類詐騙的常見模式，並強調一旦將38658美元匯至海外帳戶將極難追回。

在警方與行員的耐心勸說下，郭女終於打消匯款念頭並深表感謝。警方呼籲，民眾購買二手車務必確認車商合法性並親自看車簽訂合約，切勿輕信網路訊息匯款，遇有疑慮請立即撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

攔阻詐騙的員警周承葳（左）、巡佐哈遠得（右）。（記者姚岳宏翻攝）

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