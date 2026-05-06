斑馬線撞飛行人辯「他突然衝出」 女騎士不認錯判刑3月

周姓女子騎車撞傷撞行人，否認有過失，被法院依過失傷害罪判她3月徒刑。（記者林嘉東攝）

基隆市周姓女子前年騎車行經無號誌路口時，撞上走在斑馬線上的行人，致對方顱內出血、頸椎挫傷等重傷。基隆地檢署調查時，周女喊冤辯稱，對方「突然衝出來」，否認有過失。基隆地院法官認定，周女行經行人穿越道未依規定停讓，至今未賠償被害人，且否認有過失，犯後態度不佳，依過失傷害罪判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

判決指出，周姓女子前年10月12日晚間7時42分，騎經基隆市安樂區基金一路349巷與379巷口的T字型路口時，撞上1名正在穿越斑馬線上的行人，致行人重摔倒地，受有頭部、顱內出血、頸椎挫傷及臉部多處挫傷。

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檢方偵查期間，周女辯稱，「當天雨很大，行人當時穿深灰色衣服、沒撐傘，又在看對向車，他衝出來才看到我，我確實已經盡力在煞車，但是太突然，這是一個意外。」不過，檢方依交通部公路局基宜區車輛行車事故鑑定意見書認定，周女騎車行經未設行車管制號誌之行人穿越道前，未減速慢行且未暫停讓行人先行，有明確過失；案發當時，天候路況雖有雨，但並無不能注意的情事，周女的辯詞不足採信，依周女涉犯過失傷害罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，周女行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，無視交通規制，導致行人受傷嚴重，審酌周女至今仍未與告訴人達成和解或有所賠償，且犯後矢口否認有過失，依過失傷害罪判處周女3月徒刑，得易科9萬元罰金；可上訴。

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