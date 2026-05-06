納入M化車、木馬實務 最高檢《德國檢察實務》2.0版電子書面世

最高檢察署出版的《德國檢察實務》初版問世一年多來廣受法學界關注。（資料照）

最高檢察署出版的《德國檢察實務》初版問世一年多來廣受法學界關注，並於台北國際書展創下亮眼銷售成績。最高檢察署表示，為回應各界期待並因應科技偵查發展，目前已推出內容升級的2.0版電子書，進一步擴充制度與實務介紹。

最高檢指出，本書於2025年4月8日出版，是國內首本系統整理德國檢察實務的專書，由曾赴德國各地檢察機關進修參訪的檢察官，以第一線觀察視角撰寫，呈現台德刑事訴訟制度雖在法條上相近，但實務運作差異甚大的情形。初版發行後，獲許佑格、林鈺雄、何賴傑、楊雲驊、王士帆及連孟琦等學界人士推薦，並吸引法律系師生與比較法研究者廣泛參考。

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最高檢表示，2.0版除全面檢視並修訂既有內容外，亦新增多項重點章節，包括德國檢察官的產生，完整介紹德國檢察官的養成與任用制度；另新增「德國電子通訊監察領域偵查措施實務介紹」，涵蓋俗稱「大、小木馬」及M化車等科技偵查手段，並納入我國檢察官2025年底赴德國法官學院研習所得與最新統計資料。

此外，新版也在偵查與審理程序章節中，補充我國檢察官赴德國班堡高檢署與地檢署見習時所觀察的最新實務案例，期使讀者更全面掌握德國檢察制度的運作現況。

最高檢強調，隨著科技發展與偵查手段日益多元，透過此次改版，可望進一步提升本書深度與廣度，提供法學界及實務界更具參考價值的比較法資料，《德國檢察實務》2.0版電子書已正式上架開賣。

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