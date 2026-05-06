愛爾麗偷拍疑雲延燒 衛生局：台中2家診發現煙霧偵測器將送檢調釐清

衛生局稽查台中北屯及西屯區2間診所，分別於諮詢室、針劑室及診療室等區域發現監視設備及煙霧偵測器。（衛生局提供）

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發大規模針孔偷拍疑雲，衛生局今表示，昨日稽查台中北屯及西屯區2間診所，分別於諮詢室、針劑室及診療室等區域發現監視設備及煙霧偵測器，若調查確認錄影未具特定目的或未取得病患書面同意，將依法可開罰最高50萬元，對於煙霧偵測器內是否確認有針孔攝影，將移送檢調單位追查釐清。

衛生局強調，診療過程攝錄在原則上是禁止蒐集，如有必要需知情同意，且應符合醫療法、衛福部公告「醫療機構醫療隱私維護規範」及個資法《個人資料保護法》第6條規定之敏感性個資規範。

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針對稽查兩家愛爾麗診所發現監視設備，診所應告知患者有攝影，且要獲得同意，若調查該診所確認未具特定目的或未取得病患書面同意，衛生局將依《個資法》第47條處5至50萬元罰鍰；若後續清查確認監控畫面有洩漏病人秘密、病情或健康資訊，將依《醫療法》第72條及同法第103條可處5至25萬元罰鍰。

針對煙霧偵測器，衛生局要求業者出示商品型錄、商品說明書，以進一步確認是否有攝影功能，如果違法攝影將依上述罰則開罰，另有關煙霧偵測器是否暗藏監視設備，疑涉刑事「妨害秘密罪」，將主動移送檢調單位追查釐清。

女客PO文指控愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，診間設有疑似針孔裝置。 （翻攝threads）

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