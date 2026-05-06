台中霧峰警偷查女子個資遭抓包 二審賠10萬換緩刑免入獄

台中高分院二審維持簡員4月徒刑原判，但宣告緩刑2年。（資料照）

時任台中市霧峰分局國光派出所簡姓警員，明知沒有任何公務需求，卻擅自登入警政系統查閱徐姓女子個資，遭分局內部稽核揪出後，一審依違反個人資料保護法判他4月，不得易科罰金，全案上訴後，簡男賠償10萬元與徐女達成和解，台中高分院近日駁回上訴，宣告緩刑2年，全案確定。

全案上訴二審後，簡男賠償10萬元，與徐女達成和解，二審駁回上訴，宣告緩刑2年，全案確定。

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經查，簡員於2023年10月8日凌晨3時許，利用值勤期間，以自己的公務帳號及密碼登入「警政知識聯網M-Police整合查詢系統」，假借職務上的權力與機會，非法蒐集徐女戶役政、駕籍資料及照片等個人資料，分局事後透過內部稽核發現異常查詢紀錄，認定簡員違反規定，依違反個人資料保護法移送檢方偵辦起訴。

台中地院一審審理時，法官直言，簡員身為執法人員，理應比一般人更清楚法律界線，卻知法犯法，濫用公權力侵害民眾隱私，法治觀念顯然不足，加上簡員否認犯行，也未與被害人達成和解，未見悔意，因此判處有期徒刑4月，且不得易科罰金，形同若判決確定恐須入監服刑。

案件上訴後出現轉折，台中高分院二審期間，簡員改口坦承犯行，並主動賠償徐女10萬元，雙方達成和解，法官審酌他過去並無前科，素行尚稱良好，犯後已積極彌補損害，被害人也同意給予緩刑機會，認為再犯風險不高，因此維持4月徒刑原判，但宣告緩刑2年，讓他免於入獄，全案確定。

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