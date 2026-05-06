婚後就坐牢！出獄驚知妻外遇懷孕 夫怒告求償60萬遭法官打2折

先生入獄服刑，太太在外有小王並懷孕墮胎。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

彰化陳男因強盜、竊盜、毒品等案入獄服刑，陳妻在外不僅有小王，還懷有身孕而墮胎。陳男不爽「綠光罩頂」，出獄後對妻子提告，要求賠償60萬，但陳妻使出「哀兵策略」，稱先生入獄後，自己獨立扛起家計，非常辛苦，酒後悲從中來，不慎懷孕。法院審理後認定被告侵害配偶權屬實，但考量先生自身行為已嚴重破壞婚姻基礎，判決被告只要賠償12萬元。全案仍可上訴。

判決書指出，陳男10年前與被告結婚，雙方育有一名未成年子女。陳男於2018年1月因犯強盜、毒品案入獄服刑，直到2025年10月才獲假釋。出獄前經家人告知，陳妻「討客兄」，去年1月起多次深夜外出，將幼女獨留家中，甚至懷孕墮胎。陳男怒火中燒，出獄後辦理離婚，並以自己精神受創為由，向妻要求60萬元慰撫金。

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陳妻在法庭控訴，「我會懷孕，全是老公害的」，因為丈夫婚後染上吸毒惡習，為籌毒品錢，與弟弟持西瓜刀及假槍盜取移工金錢，遭判處10年6個月徒刑。她婚後不到7個月，先生即入獄，她獨自扛起照護幼女與中風婆婆的經濟與壓力，因而罹患焦慮症，婚姻早已名存實亡，「我心理很苦」，事發當天安頓好家人，到夜店借酒澆愁時遭陌生男子搭訕發生「一夜情」，事後對方陪同她去墮胎，請求法院將賠償金額減至10萬元以下。

彰化地院審理後認為，被告在婚姻關係存續中與他人發生性行為，依社會通念已嚴重破壞配偶信任，確實侵害原告的配偶權。然而，法官也指出，原告婚後不久即因重罪入獄長達近8年，期間完全無法履行家庭義務，將照養女兒及生活壓力全數留給被告，原告的行徑「早已造成婚姻之破裂」，不能將責任全然歸咎於妻子，判妻子只要賠償12萬元精神慰撫金。

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