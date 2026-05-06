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    首頁 > 社會

    暗槓民眾拾獲皮夾470元 保警判刑1年4月、緩刑定讞

    2026/05/06 13:07 記者張文川／台北報導
    最高法院今維持二審判決，依貪污治罪條例之侵占職務上持有非公用私有財物罪，將易法華判刑1年4月、緩刑3年，支付公庫5萬元，褫奪公權1年定讞。（資料照）

    最高法院今維持二審判決，依貪污治罪條例之侵占職務上持有非公用私有財物罪，將易法華判刑1年4月、緩刑3年，支付公庫5萬元，褫奪公權1年定讞。（資料照）

    台北市警局保安警察大隊第六中隊警員易法華，3年前將黃姓民眾拾獲錢包內的470元占為己有，最高法院今維持二審判決，依貪污治罪條例之侵占職務上持有非公用私有財物罪，將他判刑1年4月、緩刑3年，支付公庫5萬元，褫奪公權1年定讞。

    判決指出，2023年7月16日下午1時許，黃姓市民在松山區一間小吃部斜對面，拾獲一位民眾黨員的皮包，裡面有身分證、健保卡、駕照、行照、民眾黨黨證及477元現金，赴北市保安大隊1樓崗哨，將皮夾交給當時正在擔任隊部駐地門崗守望勤務的易員。

    易員竟萌生貪念，將皮夾內470元現金放入自己褲子口袋中，再撥打電話通知當日值班小隊長，把皮夾、證件及7元交給小隊長。

    後來小隊長與黃男確認拾獲皮夾內容物，並經民眾黨員至保安大隊領回遺失皮夾，小隊長才確認皮夾內金額短少，經質問易員，他才將口袋中的470元交出。

    依規定，警員若接獲民眾交存拾獲物品時，應與拾得人當面逐一清點，製開一式四聯詳載「拾得物名稱、數量及特徵、日期等的收據，第一聯交給拾得人，並將辦理情形登陸於拾得物登記簿。

    警員也應填具報告並檢附第2、3、4聯拾得物收據，再連同該拾得物一併陳報分局公告招領，報告及交存6個月內所有人未認領者，應將物品交給拾得人歸其所有；易員卻暗槓470元，依侵占職務上持有非公用私有財物罪將他起訴。

    易員認罪並繳回犯罪所得，法院歷審判決一致，侵占職務上持有非公用私有財物罪，判處1年4月徒刑、緩刑3年，支付公庫5萬元，褫奪公權1年定讞。

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