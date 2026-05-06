獨家》逆轉！宮主虐死信徒「交保後急領巨款」惡意脫產 高檢署發回續查後起訴

本報去年獨家報導韓女因交保後於兩週內提領逾2100萬元疑似惡意脫產，原獲新北地檢署處分不起訴；經被害人家屬聲請再議，高檢署發回續查後起訴。（資料照）

新北市樹林區「無極慈玄堂」宮主韓宜蓁虐死鍾姓女信徒，一審判刑13年2月，本報去年獨家報導，韓女因交保後的兩週內提領逾2100萬元疑似惡意脫產，原獲新北地檢署處分不起訴；經被害人家屬聲請再議後，高檢署發回續查。據悉，檢方二度偵查後認為，韓女在明知法院已裁定准予假扣押之際，但仍隱匿財產，近期依毀損債權罪嫌提起公訴。

本報調查，韓女於案發後2024年2月21日獲得交保後，開始分次提領銀行存款，分別於2月22日提領841萬元、同月23日510萬元、3月4日353萬元、同月6日約415萬元，4次提領合計超過2100萬元。

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回顧先前偵查，韓女辯稱提領鉅款是為支付看病醫藥費、搭乘計程車等日常生活所需，並強調「把錢放在身邊比較安全」，且媳婦代收公文後未轉告，她並不知悉帳戶遭假扣押裁定。檢方當時認定無從證明韓女知悉帳戶被假扣押，因此處分不起訴。

經被害人家屬聲請再議後，高檢署發回續查。新北檢二度偵查發現，韓女前往輔大醫院及亞東醫院的就醫紀錄，醫療實際支出遠低於提領數額，兩者比例極其懸殊，且韓女對為何領取大量美金現鈔、剩餘款項去向等關鍵提問，皆以「忘記了」或搖頭拒絕交代，顯見其辯詞僅為臨訟避就之詞。

此外，檢方重新偵查發現，韓宜蓁於2024年2月21日自看守所交保後，隨即於翌日及同年3月間，自新北市樹林區農會及玉山銀行帳戶分次提領現金。其中2月22日即提領171萬元，另於同日及3月4日等時點多次提領，整體提領金額與先前查出的2100萬元相符。

檢方認為，韓女明知假扣押裁定內容，且已處於可能遭強制執行狀態，仍密集提領款項，顯有減少名下可供執行財產、損害債權意圖，已具毀損債權罪的主觀犯意與客觀行為，依法提起公訴。

韓宜蓁當時交保後13天，即提領2100萬現金。（記者劉詠韻製表）

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