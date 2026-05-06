10月男嬰疑遭生父撞頭、木箱罰站致死 辯稱員警邀抽菸誘導才認罪

台中廖姓男子（中）遭指控凌虐10個月大的兒子致死，今天國民法庭審理，廖男否認凌虐，並稱當初是被員警邀抽菸誘導才認罪。（民眾提供）

台中一名10個月大的男嬰，疑遭廖姓生父抓頭撞地板還塞在木箱罰站致死，台中地院國民法庭今天繼續開庭，檢察官依據曾柏元法醫解剖報告，強調男嬰是因嚴重顱內出血、橫紋肌溶解致死，直指廖男凌虐男嬰致死，不過廖男翻供，否認有打男嬰，還稱當時在警方詢問時會承認，是因員警做筆錄前找他抽菸「要他認一認」被誘導下才認罪，辯護人強調自白不能當作唯一證據，希望國民法官做出無罪判決。

中檢起訴指稱，前年8月22日凌晨，廖男在住處和室房間陪10個月大的兒子睡覺，沒想到兒子凌晨4點多哭鬧，廖男不顧他頭部尚未發育完成，先是打他巴掌，接著抓住大腿倒吊懸空，還抓頭撞地板或牆壁，並把他塞進木箱罰站後，獨自回房間睡覺。直到當天下午5點多，前妻發現兒子全身發黑，沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，不過仍在當晚7點多，因頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解，宣告不治。

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國民法庭今天審理，廖男先前在警詢筆錄時，坦承因男嬰哭鬧，有打男嬰巴掌，並把他放在木箱內罰站，還拿塑膠槌子敲他的頭10至20下，並把他以頭下腳上的方式倒吊懸空懲罰，不過開庭時全盤否認，並辯稱當初是因警察找他抽菸後要他認一認，被誘導下才自白認罪。

廖男坦承沒有照顧好兒子造成死亡有過失，但否認有凌虐，並辯稱顱內出血的傷勢，是在南投從椅子上摔下來，還有在台中東區從和室房間摔下來，否認有拿頭撞牆壁或地板。

辯護人並稱，目前檢方指控的以頭撞牆壁或地板的致命傷，除了醫師的證詞，並沒有任何的證據，就連被告也從來沒承認，強調基於無罪推定原則，以及有疑惟利於被告的原則，希望國民法官做出無罪判決。

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