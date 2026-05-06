右轉車鬼切！花蓮嬤送孫上學遭撞翻倒地 肇事車竟加速開溜

花蓮市中山路與中央路三段路口發生一起右轉車撞倒直行機車的意外，造成機車駕駛受傷。（警方提供）

花蓮市71歲蔡姓阿嬤載著就讀國小的孫子上學途中，遭一輛從外側車道違規「鬼切」右轉的轎車撞倒，祖孫倆當場連人帶車倒地，造成阿嬤身體多處擦挫傷，所幸10歲孫子並未受傷。肇事的39歲游姓男子在撞擊後不但未下車查看，反而加速逃離現場，花蓮警分局獲報後透過後方車輛提供的行車記錄器，迅速掌握游男身分並通知到案，全案依法函送偵辦。

花蓮警分局今指出，這起事故發生在昨天上午7點多。當時蔡姓阿嬤騎乘機車，載著約10歲大的孫子，沿花蓮市中山路一段由西往東行駛，準備前往學校。不料行經中央路三段路口時，由游姓男子駕駛的汽車原本行駛於中間車道，卻在路口突然向右轉彎，直接擦撞行駛在右側車道的阿嬤機車。

請繼續往下閱讀...

由於撞擊力道不小，阿嬤與孫子瞬間倒地，機車滑行一段距離才停下。由於事故地點就位在學校與醫院旁，當時正在值勤的導護人員及警消隨即上前協助搶救，並由救護車把受傷的阿嬤送醫診治，所幸僅有手部及身體擦挫傷，並無生命危險。

目擊民眾指出，該輛轎車從內側車道直接打方向燈就馬上右轉，行徑極為危險，且在撞倒祖孫後竟然沒有停車，反而加速駛離。花蓮警方隨後根據後方熱心駕駛提供的影像畫面，掌握肇事車輛車號及39歲游姓駕駛身分，通知其到案說明。

警方表示，針對游男肇事後未留置現場處理並駛離的行為，將依涉嫌《刑法》第185條之4公共危險罪肇事逃逸函送花蓮地檢署偵辦。另外，針對其違規右轉及肇事未依規定處置等行為，也將依《道路交通管理處罰條例》相關規定予以開單告發。

花蓮分局嚴正呼籲，駕駛人行經路口時務必減速慢行，並確實注意周遭車流動態，轉彎車應禮讓直行車先行，並保持安全距離以降低事故風險。警方強調，若不慎發生交通事故，應立即停車處理並依規定報案，絕對不可心存僥倖擅自離開現場，以免觸犯刑法公共危險罪責，除需承擔更重的法律責任，也嚴重影響受害人與自身的合法權益。

有汽車駕駛擔心要是右側車道是機車優先道可以提前靠右行駛嗎？警方指出，其實根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」的規定，在起步、準備停車或轉向時，是可以打方向燈後靠右行駛的，因此應於轉向前，提前30公尺靠右行駛換入機車優先道後再右轉，若行駛中線車道卻直接在路口右轉，容易跟外側車道的直行車輛產生衝突。

花蓮市中山路與中央路三段路口發生一起右轉車撞倒直行機車的意外，駕駛還未停車直接逃離。（民眾提供）

花蓮市中山路與中央路三段路口發生一起右轉車撞倒直行機車的意外，駕駛還未停車直接逃離。（民眾提供）

花蓮市中山路與中央路三段路口發生一起右轉車撞倒直行機車的意外，駕駛還未停車直接逃離。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法