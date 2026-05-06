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    北土南運！ 2.9萬噸建築廢棄物傾倒鹿谷獲利5180萬 22人起訴

    2026/05/06 12:10 記者陳鳳麗／南投報導
    郭姓業者將北部建築廢棄物，載至南投縣鹿谷鄉張姓地主的土地傾倒，上面再用合方土餅和給配掩蓋。（南投地檢署提供）

    郭姓業者將北部建築廢棄物，載至南投縣鹿谷鄉張姓地主的土地傾倒，上面再用合方土餅和給配掩蓋。（南投地檢署提供）

    郭姓業者處理北部工地建築廢棄物，由鹿谷鄉張姓地主提供2筆土地供傾倒，郭男找廖姓曳引車業者聯絡19名司機，載這些建築廢料到鹿谷傾倒，堆如小山，達2萬8790.5公噸，郭再買合法土餅、級配掩蓋，此舉省下處理費5180萬餘元，南投檢方將郭、張等22人依違反廢棄物清理法罪嫌起訴。

    郭姓業者處理包括新北林口等地的建築工地廢棄物，找到南投縣鹿谷鄉張姓男子，由張無償提供兩筆土地，供其傾倒填平土地，前年5月由擁有多部曳引車的廖姓業者，找19名曳引車司機，到工地載運包含拆除的鋼筋、混凝土塊、水泥紐澤西護欄、瀝青、水管、塑膠布等建築廢棄物，載到鹿谷鄉張姓地主的兩筆土地傾倒，郭姓業者再請人買合法的土餅、級配，填在建築廢料上方，企圖掩蓋非法建築廢棄物。

    南投縣環保局接獲檢舉前往稽查，發現建築廢棄物堆置面積達1632.114平方公尺，高度14.7公尺，重量高達2萬8790.5公噸，該建築廢棄物清理需要5180萬餘元，也就是郭男省下、不法獲利的清理費。

    南投地檢署檢察官蘇厚仁指揮南投調查站、保七總隊第三大隊偵辦，近日將提供土地的張姓地主、郭姓業者，廖姓曳引車業者和19名曳引車司機，以違反廢棄物清理法的「無許可文件非法處理廢棄物」罪嫌起訴。

    北部建築廢棄物載至鹿公鄉私人土地傾倒，環保局人員到場發現挖土機還在作業。（南投地檢署提供）

    北部建築廢棄物載至鹿公鄉私人土地傾倒，環保局人員到場發現挖土機還在作業。（南投地檢署提供）

    載運非法建築廢棄物的曳引車被檢方查扣。（南投地檢署提供）

    載運非法建築廢棄物的曳引車被檢方查扣。（南投地檢署提供）

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