想念舊家偷溜出門！寄宿老婦雨夜迷途跌倒，警火速尋人協助送醫救護

86歲張姓老婦想念舊家偷溜出門，雨夜迷途跌倒，警火速尋人協助送醫救護。（警方提供）

母親節將至，桃園市一名86歲張姓老婦，因兒子近日舉家出國，委由中壢區的親友代為照顧幾日，期間不斷提及思念在平鎮區的舊家，晚間9時許吃飽飯後，趁照顧者不注意時離開住處，照顧者發現後隨即報警，警方最後在中壢區吉林二路79巷附近找到老婦，她因滑倒造成額頭腫脹並受輕微擦挫傷，所幸並無大礙，結束一場雨夜驚魂。

中壢警分局文化派出所5月4日晚間接獲民眾報案，表示代親戚照顧的老婦人自行外出，疑似欲前往位於平鎮區舊家，因人生地不熟且年事已高，十分擔憂安全，請求警方協助尋找；警方研判她可能沿吉林二路往外步行，往平鎮方向移動，立即由警員古哲安、劉展維及陳千寧等3人分工查詢，並依家屬提供的穿著特徵，鎖定其可能行經的路段周邊展開搜尋。

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當員警持續冒雨找人之際，恰好接獲通報，在於吉林二路79巷附近有一名老婦跌倒受傷，員警立即趕赴現場，確認就是張姓老婦，她的額頭腫脹，手腳也有擦挫傷，員警立即上前關懷並安撫情緒，確認張婦無大礙後，先行將她載回派出所休息，並通知119到場協助送醫救護，同時聯繫家屬到場照料。

中壢分局長林鼎泰提醒，家中如有高齡長者，應多加留意其動向，尤其對於有外出習慣或易迷途者，建議可，配戴聯絡資訊或防走失裝置，也可前往分局偵查隊辦理指紋建檔，以利即時辨識及協助返家。

86歲張姓老婦想念舊家偷溜出門，雨夜迷途跌倒，警火速尋人協助送醫救護。（警方提供）

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