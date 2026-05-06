不只館長！網友揚言「斬首賴清德」下場出爐

館長陳之漢恐嚇總統賴清德，到新北地院開庭。（資料照，記者王定傳攝）

居住在台南的許姓網友，因為對罷免及兩岸局勢不滿，於去年3月在社群平台Threads上，發文「先殺青鳥蟾蜍，斬首賴清德，東亞就和平了」等言論，檢方依法起訴，並建請法院從重量刑。台北地院依恐嚇公眾罪判處2月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。可上訴。

許姓網友於2025年3月在中國利用電腦設備透過虛擬私人網路VPN連線Threads後，於3月間發布「先殺青鳥蟾蜍，斬首賴清德，東亞就和平了」、「斬首賴清德救台灣，該你上場了！」、「殺青鳥，救台灣，一人一彈，斬首賴清德，你我有責！」3則貼文，全案經刑事警察局、調查局移送，檢察官依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪起訴許。

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台北地院審酌，許僅因對政局不滿，竟恣意於網路發表本件恐嚇公眾及恐嚇危害安全之文字言論，應予非難；惟念被告犯後坦承犯行之犯後態度，判處2月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。可上訴。

另外，網紅「館長」陳之漢去年10月5日直播時，暗示支持中國武力犯台，還脫口說出，「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，我等你啊」、「我日也思夜也思啊」等語，同本案檢方依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴。

目前，本案由新北地院審理中，陳之漢否認犯行，主張直播是在談藍白合、下架民進黨，並對共軍斬首新聞發表主觀看法，且館長是民間人士，沒有實施斬首計畫之可能，另檢舉他者都是敵對者，請法院審酌是否構成恐嚇公眾，全案候核辦。

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