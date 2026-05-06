高價「盤子」騙局曝光！ 彰化翁險失120萬現金

7旬翁攜帶120萬元現金要買盤子，被警方及時阻詐。（警方提供）

真的被當「盤子」！彰化警分局今天（6日）宣布阻止一場買盤子騙局，1名7旬翁攜帶120萬元現金到銀行，要匯款購買每個號稱9萬9千元的「馬年造型盤子」，行員驚覺有異向警方通報，員警趕到現場向老翁表示此為典型假買賣詐騙，老翁始恍然大悟直呼「差點畢生積蓄都沒了」。

彰化警分局民生路派出所日前接獲銀行通報，稱有一名7旬老翁欲匯款9萬9千元購買「馬年造型盤子」，老翁聲稱要向「○○得易購股份有限公司專員蔡○語」購買每個要價9萬9千元的造型盤子。行員察覺價格異常且交易內容可疑，立即通報警方協助。

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警方到場後發現，老翁欲匯入的帳戶已被列為警示聯防通報帳戶，並檢視其手機LINE對話紀錄，確認對方持續指示匯款，手法與近期假買賣詐騙如出一轍。經警方耐心說明詐騙慣用手法及實際案例，老翁才驚覺受騙，當場打消匯款念頭。更令人震驚的是，老翁身上竟攜帶高達120萬元現金，係其變賣金飾所得，原本打算依對方指示陸續匯款。

在警方勸說下，老翁將款項存入合作社並償還部分貸款，成功守住畢生積蓄，老翁直呼「還好有你們，否則這120萬元都沒了」。

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7旬翁要匯款買盤子，被警方及時阻詐。（警方提供）

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